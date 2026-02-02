Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj

Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 22:12

Comentarii
Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Issouf Macalou este unul dintre jucătorii interesanți ai acestui sezon care activează la Universitatea Cluj. Ivorianul a impresionat iarăși într-un duel cu Rapid și se zvonea că acesta se află pe lista celor de la FCSB

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a intrat în direct pentru a discuta despre transferurile pe care urmează să le mai efectueze la campioana României. Finanțatorul a explicat dacă interesul pentru fotbalist este unul real.

Gigi Becali nu ia în calcul transferul lui Macalou la FCSB. Ce a blocat transferul

Cu o cotă de piață de 650.000 de euro, Issouf Macalou este unul dintre cei mai tehnici jucători din actuala ediție a Ligii 1. Fotbalistul ivorian a impresionat la Universitatea Cluj și ar putea reprezenta o variantă ofensivă bună pentru echipele din fruntea clasamentului.

Gigi Becali a fost întrebat despre interesul pentru extrema Universității Cluj, iar patronul celor de la FCSB a explicat că nu ia în calcul aducerea sa, nefiind pe placul celor din staff.

„Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB), să vedem ce se va întâmpla”, a tranșat subiectul Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Observator
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
23:59
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat!
23:20
FC Botoşani nu mai bate de şase meciuri. Valeriu Iftime: “Lucrurile sunt grave!”
22:42
Sorana Cîrstea, victorie la pas în primul tur la Transylvania Open! Rezultatele zilei de la Cluj-Napoca
22:22
Bucuros de remiza Botoşaniului, Gigi Becali a făcut calcule de play-off: “Termin pe cinci”
22:10
De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB. Gigi Becali: “Trebuie să intervin ca parlamentar”
21:56
Ce lovitură! Fotbalistul care a făcut senzație la CFR Cluj a semnat cu un club de tradiție din Bundesliga
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României 5 Transfer la Universitarea Craiova. Cu ce jucător s-a înţeles Mihai Rotaru 6 Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter, sub privirile lui Cristi Chivu
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”