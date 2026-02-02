Gigi Becali nu a stat pe gânduri! Decizia luată în privința lui Issouf Macalou de la U Cluj - Antena Sport

Issouf Macalou este unul dintre jucătorii interesanți ai acestui sezon care activează la Universitatea Cluj. Ivorianul a impresionat iarăși într-un duel cu Rapid și se zvonea că acesta se află pe lista celor de la FCSB

Gigi Becali a intrat în direct pentru a discuta despre transferurile pe care urmează să le mai efectueze la campioana României. Finanțatorul a explicat dacă interesul pentru fotbalist este unul real.

Gigi Becali nu ia în calcul transferul lui Macalou la FCSB. Ce a blocat transferul

Cu o cotă de piață de 650.000 de euro, Issouf Macalou este unul dintre cei mai tehnici jucători din actuala ediție a Ligii 1. Fotbalistul ivorian a impresionat la Universitatea Cluj și ar putea reprezenta o variantă ofensivă bună pentru echipele din fruntea clasamentului.

Gigi Becali a fost întrebat despre interesul pentru extrema Universității Cluj, iar patronul celor de la FCSB a explicat că nu ia în calcul aducerea sa, nefiind pe placul celor din staff.

„Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB), să vedem ce se va întâmpla”, a tranșat subiectul Gigi Becali, potrivit digisport.ro.