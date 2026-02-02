Transfer la Universitarea Craiova. Cu ce jucător s-a înţeles Mihai Rotaru - Antena Sport

Universitatea Craiova nu a mai făcut transferuri importante în această iarnă, asta pentru că echipa s-a întărit deja în perioada de vară.

Acum, patronul Mihai Rotaru face doar câteva transferuri de viitor pentru Universitatea Craiova. Primul transfer al iernii la Universitatea Craiova este fundaşul muntenegrean Lazar Martinovic, în vârstă de 18 ani, de la formaţia Kom Podgorica, aflată pe locul 3 în liga a doua din Muntenegru, anunţă Pro Sport. El joacă la Kom Podgorica sub formă de împrumut, aflându-se sub contract cu campioana Muntenegrului, Buducnost Podgorica.

La capitorul veniri, Universitatea Craiova l-a bifat şi pe Marian Danciu. Acesta s-a pregătit în ultima perioadă cu formaţia secundă a clubului, după ce fusese cedat gratis la UTA Arad. Cotat la 150.000 de euro pe transfermarkt, Marian Danciu nu a mai jucat într-un meci oficial din aprilie 2025. Patronul Mihai Rotaru a decis să-i mai dea o şansă fotbalistului, care este acum din nou în tabăra oltenilor.

Totodată, Universitatea Craiova a mai anunţat un transfer în iarna aceasta. Atacantul Alexandru Iamandache de la CS Afumaţi, în vârstă de 26 de ani, a ajuns la un acord cu oltenii, dar acesta va ajunge abia în vară la Craiova, după ce îi va expira contractul cu formaţia ilfoveană.