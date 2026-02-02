FC Botoşani nu mai bate de şase meciuri. Valeriu Iftime: "Lucrurile sunt grave!" - Antena Sport

FC Botoșani a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat. De această dată echipa gălăţeană Oţelul a reuşit să ia un punct şi să termine la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a. Botoşaniul rămâne totuşi pe loc de play-off, dar Vareliu Iftime trage un semnal de alarmă.

„N-am putut să văd meciul, pentru că am avut o ședință de partid destul de discretă și n-am avut cum să mă uit la televizor, decât în pauză. Mi-a spus cineva ce a fost. Da, pentru noi este un rezultat prost. Trebuia să câștigăm astăzi. Lucrurile sunt grave, dar Oțelul este o echipă bună în deplasare. De acum, trebuie să muncim mult. (n.r. este al șaselea meci consecutiv fără victorie în campionat) Da, începe să apese asta pe moral. Am înțeles că am avut și o bară… E vorba de încredere”, a declarat Valeriu Iftime, pentru ProSport.

În ierarhia din Superligă, FC Botoşani are 39 de puncte şi ocupă poziţia a cincea, în timp ce Oţelul, cu 37 de puncte, se află pe locul 8.