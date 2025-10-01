Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi - Antena Sport

Elena Hagi, soţia lui Ianis Hagi, a publicat prima fotografie cu Giorgios Hagi. Fiul internaţionalului român s-a născut pe 20 august 2025 şi a primit nota 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Soţia internaţinalului român a publicat miercuri seară mai multe fotografii de la botezului micuţului Giorgios.

Ianis şi Elena Hagi, primele imagini cu Giorgios Hagi

Elena Hagi a postat mai multe fotografii pe contul său de Instagram în care apare alături de Ianis Hagi şi fiul acestora, în biserică. (VEZI ÎN GALERIA FOTO)

Coincidenţă sau nu, ziua în care Elena Hagi a postat aceste imagini este 1 octombrie, adică ziua în care a luat naştere Galatasaray, clubul la care Gică Hagi, bunicul lui Giorgios, a scris istorie.

Gruparea Cim-Bom a luat naştere pe 1 octombrie 1905 şi sărbătoreşte 120 de ani de existenţă. Turci au sărbătorit printr-o victorie această zi importantă. Cu o seară înainte, Galatasaray a învins-o pe Liverpool, scor 1-0, în UEFA Champions League.