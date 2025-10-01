Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi - Antena Sport

Home | Extra | Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi
Foto

Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi

Publicat: 1 octombrie 2025, 20:19

Comentarii
Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi
galerie foto Galerie (36)

Ianis Hagi şi Elena Hagi / Instagra

Elena Hagi, soţia lui Ianis Hagi, a publicat prima fotografie cu Giorgios Hagi. Fiul internaţionalului român s-a născut pe 20 august 2025 şi a primit nota 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Soţia internaţinalului român a publicat miercuri seară mai multe fotografii de la botezului micuţului Giorgios.

Ianis şi Elena Hagi, primele imagini cu Giorgios Hagi

Elena Hagi a postat mai multe fotografii pe contul său de Instagram în care apare alături de Ianis Hagi şi fiul acestora, în biserică. (VEZI ÎN GALERIA FOTO)

Coincidenţă sau nu, ziua în care Elena Hagi a postat aceste imagini este 1 octombrie, adică ziua în care a luat naştere Galatasaray, clubul la care Gică Hagi, bunicul lui Giorgios, a scris istorie.

Gruparea Cim-Bom a luat naştere pe 1 octombrie 1905 şi sărbătoreşte 120 de ani de existenţă. Turci au sărbătorit printr-o victorie această zi importantă. Cu o seară înainte, Galatasaray a învins-o pe Liverpool, scor 1-0, în UEFA Champions League.

Reclamă
Reclamă

Ianis Hagi evoluează şi el în Turcia. Internaţionalul român a bifat deja trei meciuri la noua sa echipă, Alanyaspor, şi se află pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru meciurile naţionalei României cu Moldova şi Austria, din luna octombrie.

+(36)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Observator
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
Fanatik.ro
Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat
20:50
Ionuţ Radu, performanţă impresionantă în La Liga! Portarul român, alături de Mbappe şi Pedri în echipa lunii
20:30
LIVE SCORERoyale Union SG – Newcastle 0-2. Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00), capul de afiş al serii de Champions League
20:19
VIDEOViolențe pe străzile din Napoli, înaintea meciului cu Sporting Lisabona! Conflicte sângeroase între suporteri
19:37
Kiril Kaprisov a devenit cel mai bine plătit jucător din NHL! Contractul record semnat de rus cu Minnesota Wild
19:36
Bogdan Racovițan nu se teme de Baiaram, înaintea meciului din Conference League: „Îl aștept pe teren”
19:28
Dan Şucu bagă mâna în buzunar înainte de Dumbrăviţa – Rapid! Ce va plăti patronul giuleştenilor
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 5 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 6 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
Citește și