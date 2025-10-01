Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi - Antena Sport

Elena Hagi, soţia lui Ianis Hagi, a publicat prima fotografie cu Giorgios Hagi. Fiul internaţionalului român s-a născut pe 20 august 2025 şi a primit nota 10.
Soţia internaţinalului român a publicat miercuri seară mai multe fotografii de la botezului micuţului Giorgios.
Ianis şi Elena Hagi, primele imagini cu Giorgios Hagi
Elena Hagi a postat mai multe fotografii pe contul său de Instagram în care apare alături de Ianis Hagi şi fiul acestora, în biserică. (VEZI ÎN GALERIA FOTO)
Coincidenţă sau nu, ziua în care Elena Hagi a postat aceste imagini este 1 octombrie, adică ziua în care a luat naştere Galatasaray, clubul la care Gică Hagi, bunicul lui Giorgios, a scris istorie.
Gruparea Cim-Bom a luat naştere pe 1 octombrie 1905 şi sărbătoreşte 120 de ani de existenţă. Turci au sărbătorit printr-o victorie această zi importantă. Cu o seară înainte, Galatasaray a învins-o pe Liverpool, scor 1-0, în UEFA Champions League.
Ianis Hagi evoluează şi el în Turcia. Internaţionalul român a bifat deja trei meciuri la noua sa echipă, Alanyaspor, şi se află pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru meciurile naţionalei României cu Moldova şi Austria, din luna octombrie.
- “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
- Lewis Hamilton, devastat de durere după ce câinele Roscoe i-a murit: “Un înger şi un adevărat prieten”
- Ce s-a întâmplat când Gigi Becali s-a dus direct la bărbatul care îi scrie pe garduri, care se autointitulează “Ivanov Nebunul”
- Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
- Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: “Dacă nu era, aş fi fost mort”