Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: "Conducerea îl știe" - Antena Sport

Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: "Conducerea îl știe"
Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: “Conducerea îl știe”

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 13:14

Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: Conducerea îl știe

Denis Drăguș, în timpul unui meci / Profimedia

Denis Drăguș e pe picior de plecare de la Eyupspor, formație unde a fost împrumutat de Trabzonspor în vară, astfel că atacantul va fi nevoit să își găsească un nou angajament. Echipa de pe locul 3 din Turcia nu îl vrea momentan înapoi pe vârful de 26 de ani, însă Gaziantep ar putea să îi întindă o mână de ajutor, iar Deian Sorescu, unul dintre românii de la echipă, îl așteaptă în vestiar.

Drăguș nu se află într-o situație prea bună în Turcia, unde este pe cale să se despartă de penultima clasată, Eyupspor, după o jumătate de sezon în care nu a marcat niciun gol în 12 meciuri. În acest sens presa din “țara semilunii” l-a asociat pe vârful român cu o revenire la Gaziantep, club de la care a plecat la Trabzonspor după ce a fost golgheter în stagiunea 2023/24.

Deian Sorescu îl așteaptă pe Denis Drăguș la Gaziantep

La echipa aflată pe locul 9 în Superliga Turciei evoluează deja doi români, Alexandru Maxim și Deian Sorescu, iar cel din urmă a oferit câteva declarații pentru Antena Sport despre posibilitatea ca Drăguș să devină coechipierul lor. Fostul jucător de la Dinamo și FCSB a oferit detalii din interiorul clubului și a spus de ce ar putea să ajungă atacantul de 26 de ani din nou la Gaziantep.

Conducerea e aceeași, e clar că îl știe pe Denis. L-a văzut și antrenorul, îl cunoaște și clar că ne-a întrebat. M-aș bucura dacă ar veni.

Eu când am venit prima oară (n.r. la Gaziantep), el era aici deja și aveam două paturi. Unul mai mare, unul mai mic, eu m-am pus în ăla mai mic. Acum se întoarce roata“, a spus Sorescu în exclusivitate pentru Antena Sport.

Denis Drăguș își va dori cu siguranță să semneze unde să poată performa, iar Gaziantep ar putea fi alegerea cea bună pentru el, ținând cont de realizările sale din trecut de la echipa din orașul omonim. Rămâne însă de văzut dacă negocierile dintre cele două tabere se vor concretiza și se va ajunge la un acord pentru mutare.

