Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: "Conducerea îl știe" - Antena Sport

Denis Drăguș e pe picior de plecare de la Eyupspor, formație unde a fost împrumutat de Trabzonspor în vară, astfel că atacantul va fi nevoit să își găsească un nou angajament. Echipa de pe locul 3 din Turcia nu îl vrea momentan înapoi pe vârful de 26 de ani, însă Gaziantep ar putea să îi întindă o mână de ajutor, iar Deian Sorescu, unul dintre românii de la echipă, îl așteaptă în vestiar.

Drăguș nu se află într-o situație prea bună în Turcia, unde este pe cale să se despartă de penultima clasată, Eyupspor, după o jumătate de sezon în care nu a marcat niciun gol în 12 meciuri. În acest sens presa din “țara semilunii” l-a asociat pe vârful român cu o revenire la Gaziantep, club de la care a plecat la Trabzonspor după ce a fost golgheter în stagiunea 2023/24.

Deian Sorescu îl așteaptă pe Denis Drăguș la Gaziantep

La echipa aflată pe locul 9 în Superliga Turciei evoluează deja doi români, Alexandru Maxim și Deian Sorescu, iar cel din urmă a oferit câteva declarații pentru Antena Sport despre posibilitatea ca Drăguș să devină coechipierul lor. Fostul jucător de la Dinamo și FCSB a oferit detalii din interiorul clubului și a spus de ce ar putea să ajungă atacantul de 26 de ani din nou la Gaziantep.

“Conducerea e aceeași, e clar că îl știe pe Denis. L-a văzut și antrenorul, îl cunoaște și clar că ne-a întrebat. M-aș bucura dacă ar veni.

Eu când am venit prima oară (n.r. la Gaziantep), el era aici deja și aveam două paturi. Unul mai mare, unul mai mic, eu m-am pus în ăla mai mic. Acum se întoarce roata“, a spus Sorescu în exclusivitate pentru Antena Sport.