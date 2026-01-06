WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY (7-11 ianuarie). Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele - Antena Sport

WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La startul competiţiei cu premii totale de 500.000 de dolari se află şi două reprezentante ale României. Este vorba de Bernadette Szocs (25 mondial) şi de Eliza Samara (26 mondial).

WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY (7-11 ianuarie)

Cele două şi-au aflat deja adversarele din primul tur de la Doha. Bernadette Szocs se va duela cu Sabine Winter, miercuri, de la ora 17:40. Aceasta va fi a treia întâlnire directă dintre cele două jucătoare, iar sportiva din Germania le-a câştigat pe precedentele două.

Eliza Samara va avea parte de un duel extrem de dificil cu favorita 2, Kuai Man. Partida va avea loc tot miercuri, de la ora 16:30. Sportiva din China s-a impus în prima întâlnire dintre cele două, cu 3-0, în septembrie 2024, la China Smash.

De pe tabloul feminin nu vor lipsi majoritatea jucătoarelor de top, precum Wang Manyu, Kuai Man, Chen Xingtong, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Chen Yi sau Mima Ito.