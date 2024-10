Prin ce a putut trece soţia lui Nicolae Dică în timpul unui meci. Dezvăluiri teribile: "Fetiţa a început să pângă" - Antena Sport

Prin ce a putut trece soţia lui Nicolae Dică, Corina Dică, în timpul unui meci. Chiar fostul antrenor al lui FC Argeş a venit cu dezvăluiri teribile din perioada în care a stat pe banca piteştenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Familia fostului jucător şi antrenor al Stelei a trecut prin momente cuplite. „Nick” şi-a adus soţia şi fiica în tribună, dar urma să regrete decizia. Nemulţumiţi de rezultatele echipei, fanii l-au înjurat copios pe tehnicianul de 44 de ani.

Prin ce a putut trece soţia lui Nicolae Dică în timpul unui meci

Dică a trăit un şoc în momentul în care a aflat că fiica lui a plâns în hohote.

„Soția și fata mea, după mulți ani de zile, soția a zis să vină la meci ca să-mi poartă noroc. Am avut două jocuri în care am pierdut cu Oradea si Csikszereda, am avut penalti și la meciul cu CSA Steaua în minutul 90 la 0-0, pe care trebuia să ni-l dea, dar nu ni l-au dat. A venit soția la meci cu fata și, oamenii de lângă, începând cu primul minut până s-a terminat jocul, m-au înjurat și m-au făcut în toate felurile.

Fetița a doua repriză a început să plângă, am aflat dup-aia, după joc. Și acasă mi-a spus soția că a plâns, că nu știu ce. Și am luat-o și am întrebat-o: „De ce ai plâns?”. „Păi cum să nu plâng dacă oamenii ăia de lângă mine te înjurau și nu m-a lăsat mami să zic cine sunt”. Ideea este în felul următor. Eu am vrut să spun lucrul acesta nu că suferă copilul meu, familia mea.