Rebin Moradi a fost împuşcat mortal la 17 ani, în timpul protestelor de la Teheran - Antena Sport

Fotbalul iranian este în doliu. La doar 17 ani, Rebin Moradi era o speranţă pentru viitorul fotbalului din ţara sa. Cariera sa s-a încheiat brusc joia trecută, când a fost împuşcat mortal de poliţie în timpul unei manifestaţii la Teheran, potrivit ONG-ului Hengaw for Human Rights .

Tânărul fotbalist juca pentru echipele de juniori ale Saipa FC, club din liga a doua iraniană cu sediul în Karaj. Participând la campionatul juniorilor, era considerat „unul dintre cei mai promiţători tineri talentaţi” din generaţia sa.

Rebin Moradi a fost împuşcat mortal la 17 ani

Rebin Moradi se remarca şi în înot, disciplină în care era campion la categoria sa de vârstă.

Moartea sa se înscrie într-un context de represiune masivă. De mai bine de două săptămâni, Iranul este zguduit de violente manifestaţii împotriva puterii actuale şi a creşterii costului vieţii. Rebin Moradi se numără printre cele peste 700 de persoane ucise de la începutul acestei mişcări de protest.