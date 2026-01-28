Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: "Îi rog să-mi spună despre prietenii mei..." - Antena Sport

Home | Extra | Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: “Îi rog să-mi spună despre prietenii mei…”

Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: “Îi rog să-mi spună despre prietenii mei…”

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 18:05

Comentarii
Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: Îi rog să-mi spună despre prietenii mei…

7 fani ai lui PAOK, morţi în urma unui accident tragic - captura observatornews.ro

Într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune din Grecia, un supravieţuitor al accidentului şocant din România, a declarat că nu a fost informat nimic despre starea prietenilor săi din maşină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fan PAOK a spus că este uşor rănit și a fost contactat de reprezentanții clubului.

Printre altele el a declarat, portrivit Metrosport: “Da, din păcate eram în dubă. Slavă Domnului că sunt bine. Nu am nicio veste și nu mi-au spus nimic. Mi-au ascuns multe lucruri. Îi rog să-mi spună despre prietenii mei și nu mi-au spus nimic. Până acum am niște zgârieturi și voi verifica restul, în caz că unul la un milion mi s-a făcut ceva intern”.

El a adăugat: “Nu am nicio idee cum s-a întâmplat accidentul. S-a întâmplat atât de repede și nu am nicio idee”.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Observator
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
17:59
La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale
17:37
Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit
17:27
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal
16:57
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie
16:55
Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK
16:50
FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 4 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați