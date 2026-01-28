Un supravieţuitor a rupt tăcerea. Nu a fost anunţat că au murit şapte fani: "Îi rog să-mi spună despre prietenii mei..." - Antena Sport

Într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune din Grecia, un supravieţuitor al accidentului şocant din România, a declarat că nu a fost informat nimic despre starea prietenilor săi din maşină.

Tânărul fan PAOK a spus că este uşor rănit și a fost contactat de reprezentanții clubului.

Printre altele el a declarat, portrivit Metrosport: “Da, din păcate eram în dubă. Slavă Domnului că sunt bine. Nu am nicio veste și nu mi-au spus nimic. Mi-au ascuns multe lucruri. Îi rog să-mi spună despre prietenii mei și nu mi-au spus nimic. Până acum am niște zgârieturi și voi verifica restul, în caz că unul la un milion mi s-a făcut ceva intern”.

El a adăugat: “Nu am nicio idee cum s-a întâmplat accidentul. S-a întâmplat atât de repede și nu am nicio idee”.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.