Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii în China: "E ireal!" - Antena Sport

Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii în China: “E ireal!”

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 16:35

Zhejiang Professional a anunțat, în decursul zilei de 14 august, că Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii în prima ligă din China! Aceștia au dezvăluit și ce au notat jurnaliștii chinezi, despre jucătorul român.

În vârstă de 30 de ani, Alexandru Mitriță a ajuns la Zhejiang în această perioadă de mercato. Chinezii i-au plătit suma de 2 milioane de euro lui Mihai Rotaru, pentru transferul românului.

Alexandru Mitriță, jucătorul lunii iulie în China!

Extrema s-a impus rapid la noua echipă și a reușit să marcheze 7 goluri și să ofere 3 pase decisive în doar 6 meciuri jucate pentru Zhejiang.

Chinezii au fost dați pe spate de evoluțiile românului și i-au acordat titlul de jucătorul lunii iulie.

Potrivit anunțului făcut de oficialii lui Zhejiang, Alexandru Mitriță a primit trofeul în urma unui vot. Românul s-a clasat pe primul loc, cu 89 de puncte!

În cadrul anunțului, reprezentanții clubului au dezvăluit și ce a scris presa din China despre Alexandru Mitriță:

“Mitriță e ireal! Talentul lui e o bijuterie în CSL (n.r. prima ligă din China)!” – China Sports Daily

“Un fulger românesc! Viteză, fler și spirit de luptă, <<Mitre>> e un star semnat în această vară!” – Migu Video

În cariera sa, Alexandru Mitriță a mai jucat pentru: Turnu-Severin, Viitorul (actuala Farul), FCSB, Pescara, Universitatea Craiova, New York City, Al-Ahli, PAOK și Al-Raed. În momentul de față este cotat la suma de 4 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Alexandru Mitriță a intrat deja în istoria celor de la Zhejiang. Borna atinsă de român

Alexandru Mitriță are parte de un start de vis în China, la cei de la Zhejiang Proffesional. În cel mai recent meci, pierdut de echipa sa cu 3-4, jucătorul de bandă a oferit un assist și a și marcat, stabilind o bornă istorică pentru clubul din zona de est a Asiei.

Partida dintre Zhejiang și Beijing Guoan, pierdută de echipa lui Mitriță cu 3-4 după ce a condus cu 3-1, a fost marcată de o nouă prestație individuală de top a jucătorului venit de la Universitatea Craiova. Performanța fotbalistului de 30 de ani vine după ce și în etapa precedentă, cea în care a jucat cu Shenzhen Xinpengcheng, a marcat și a oferit o pasă decisivă.

Cei de la Zhejiang au dezvăluit că Mitriță deja a atins o bornă istorică pentru club și a devenit doar al patrulea jucător al echipei care din 2012 încoace reușește să înscrie și să ofere un assist în meciuri consecutive din Superliga Chinei. Celelalte nume din listă sunt Leonardo, Anselmo Ramon, jucător care a adunat în cariera sa trei partide pentru CFR Cluj în 2010, iar ultimul este Nyasha Mushekwi.

