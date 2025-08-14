Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii în China: "E ireal!" - Antena Sport

Zhejiang Professional a anunțat, în decursul zilei de 14 august, că Alexandru Mitriță a fost desemnat jucătorul lunii în prima ligă din China! Aceștia au dezvăluit și ce au notat jurnaliștii chinezi, despre jucătorul român.
În vârstă de 30 de ani, Alexandru Mitriță a ajuns la Zhejiang în această perioadă de mercato. Chinezii i-au plătit suma de 2 milioane de euro lui Mihai Rotaru, pentru transferul românului.
Alexandru Mitriță, jucătorul lunii iulie în China!
Extrema s-a impus rapid la noua echipă și a reușit să marcheze 7 goluri și să ofere 3 pase decisive în doar 6 meciuri jucate pentru Zhejiang.
Chinezii au fost dați pe spate de evoluțiile românului și i-au acordat titlul de jucătorul lunii iulie.
Potrivit anunțului făcut de oficialii lui Zhejiang, Alexandru Mitriță a primit trofeul în urma unui vot. Românul s-a clasat pe primul loc, cu 89 de puncte!
În cadrul anunțului, reprezentanții clubului au dezvăluit și ce a scris presa din China despre Alexandru Mitriță:
“Mitriță e ireal! Talentul lui e o bijuterie în CSL (n.r. prima ligă din China)!” – China Sports Daily
“Un fulger românesc! Viteză, fler și spirit de luptă, <<Mitre>> e un star semnat în această vară!” – Migu Video