Shakira, un nou atac incredibil la Pique. A schimbat versurile unei melodii ca să îl facă praf - Antena Sport

Shakira a schimbat versurile unuia dintre cântecele sale pentru a-l ataca din nou pe Gerard Piqué, în cadrul unui concert susţinut recent în Brazilia. Cântăreaţa columbiană, în vârstă de 48 de ani, a profitat de ocazie pentru a ataca şi Spania, ţara fostului său partener, unde a fost urmărită penal pentru fraudă fiscală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La doi ani şi jumătate de la despărţire, tensiunea este încă palpabilă. În cadrul unui concert susţinut recent în Brazilia, în cadrul turneului „La mujeres ya no lloran” (Femeile nu mai plâng), Shakira l-a atacat din nou de Gerard Piqué. Cântăreaţa columbiană a schimbat versurile melodiei sale „Don’t Bother” pentru a-l ataca frontal pe fostul fotbalist, cu care a avut o relaţie de peste unsprezece ani. Pe lângă faptul că l-a atacat pe tatăl celor doi băieţi ai săi, căruia i-ar fi descoperit infidelitatea, artista în vârstă de 48 de ani a profitat de ocazie pentru a ataca şi Spania, scrie news.ro.

Shakira, un nou atac incredibil la Pique

În versiunea originală a piesei „Don’t Bother”, Shakira cântă: „Pentru tine, aş renunţa la tot ce am şi m-aş muta într-o ţară comunistă”. Dar în melodia pe care a interpretat-o pentru publicul brazilian, ea a spus în faţa camerei: „Pentru tine, am renunţat la tot ce am şi m-am mutat într-o ţară socialistă. Doar pentru a fi cu tine, desigur. Mi-am tăiat unghiile ca să nu te rănească, am slăbit kilogramele în plus şi am învăţat fotbal, doar ca să rămâi, dar nu ai făcut-o”.

Presa iberică vede în această afirmaţie o trimitere la procesul intentat Shakirei pentru o presupusă evaziune fiscală de aproximativ 14,5 milioane de euro (între 2011 şi 2014). Pentru a evita un proces, interpreta hitului „Waka Waka”, care a fost vizată de ancheta Paradies Papers (care a scos la iveală sisteme de optimizare fiscală de care au beneficiat anumite celebrităţi), a acceptat să plătească o amendă consistentă fiscului spaniol în 2023 (6,6 milioane de euro). Anul trecut, un tribunal a renunţat definitiv la acuzaţiile împotriva starului sud-american, care tocmai a fost spitalizat în Peru din cauza unor dureri abdominale. Ea a fost obligată să anuleze un spectacol la Lima.

În octombrie anul trecut, Gerard Piqué a vorbit pe scurt despre sfârşitul relaţiei sale cu Shakira într-un interviu acordat CNN. Fără a intra prea mult în detalii, fostul apărător al Barça ne-a asigurat că detaliile publicate în presă nu au fost adevărate. „La sfârşitul zilei, adevărul sau ceea ce s-a întâmplat nu a fost spus aşa cum s-a întâmplat. Nu pot controla asta”, a declarat campionul mondial din 2010, acum în vârstă de 38 de ani, care are în prezent o relaţie cu Clara Marti (25 de ani), o angajată a companiei sale Kosmos.