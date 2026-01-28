Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină - Antena Sport

Închide meniul
Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină

28 ianuarie 2026

Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină

Radu Constantin 28 ianuarie 2026, 16:54

Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină

Ies la iveală noi detalii despre accidentul tragic în care au murit şapte suporteri greci. Potrivit antena3, care citează surse apropiate anchetei, în mașina distrusă s-au găsit substanțe posibil interzise, energizante și sticle de vodcă.

Totodată, sursele menţionate susţin că pasagerul din faţă, dreapta, care a scăpat cu viaţă, a dezvăluit anchetatorilor că şoferul ar fi fumat cu câteva zeci de secunde înainte de impact dintr-o ţigară canabis.

Necropsia în acest caz este relevantă, dar şi consumul de droguri poate explica gestul şocant făcut de şofer care s-a îndreptat direct în TIR.

Unul dintre fani susţine că volanul s-ar fi blocat

În presa elenă a apărut declaraţia unui medic grec, Dimitris Koukoulas, aflat în România, care a susținut că a vorbit cu unul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului, iar acesta i-a dat detalii legate de cum s-ar fi petrecut totul. Potrivit suporterului lui PAOK, în momentul în care șoferul microbuzului a încercat să efectueze depășirea, s-ar fi activat un sistem de asistență al vehiculului.

În acel moment, “volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii“, iar asta ar fi cauzat impactul dintre microbuz și tirul care venea din față, susţinea supravieţuitorul accidentului, potrivit medicului elen. Medicul care a făcut dezvăluirea pentru presa greacă menționa că pacientul aflat în Timișoara la spital nu era sedat și știa exact ce s-a întâmplat.

Ipoteza a fost infirmată acum categoric de fostul pilot de raliuri Titi Aur, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în conducere defensivă de la noi din ţară.

