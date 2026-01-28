Închide meniul
Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: "Nu am mai văzut..." - Antena Sport

Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: "Nu am mai văzut…"

Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: “Nu am mai văzut…”

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 16:36

Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: Nu am mai văzut…

Accidentul în care fanii lui PAOK au decedat / Captura video observatornews.ro

Ies la iveală mărutrii uluitoare despre ultimele secunde din viaţa celor 7 fani greci, morţi în accident. Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de TIR.

Mai mult, au apărut acum şi primele declaraţii ale şoferului de TIR, cu care microbozul fanilor a intrat în coliziune. Şoferul polonez a declarat că nu a mai văzut aşa ceva în viaţa lui.

”În cei 34 de ani în care am condus camioane, nu am mai văzut așa ceva. Am condus peste un milion de kilometri și este prima dată când am pățit așa ceva”, a declarat șoferul TIR-ului, potrivit Libertatea.

Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, potrivit presei din Grecia. Suporterii au condus pe rând.

Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.

”Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem. Șapte copii au fost luați pe nedrept. Am vorbit imediat (n.r.: cu angajatul său care le-a închiriat microbuzul fanilor lui PAOK). Și el este devastat. Copiii aveau vârsta lui”, a declarat patronul firmei de închirieri, citat de protothema.gr.

17:37
Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit
17:27
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal
16:57
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie
16:55
Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK
16:50
FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne
16:29
Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali, după ședința de la FCSB: „Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut”
