Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: "Nu am mai văzut..." - Antena Sport

Ies la iveală mărutrii uluitoare despre ultimele secunde din viaţa celor 7 fani greci, morţi în accident. Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de TIR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, au apărut acum şi primele declaraţii ale şoferului de TIR, cu care microbozul fanilor a intrat în coliziune. Şoferul polonez a declarat că nu a mai văzut aşa ceva în viaţa lui.

”În cei 34 de ani în care am condus camioane, nu am mai văzut așa ceva. Am condus peste un milion de kilometri și este prima dată când am pățit așa ceva”, a declarat șoferul TIR-ului, potrivit Libertatea.

Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, potrivit presei din Grecia. Suporterii au condus pe rând.

Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.