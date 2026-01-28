Șoferul TIR-ului, mărturisire tulburătoroare despre ultimele momente din viaţa celor 7 fani greci: "Nu am mai văzut..." - Antena Sport

Ies la iveală mărutrii uluitoare despre ultimele secunde din viaţa celor 7 fani greci, morţi în accident. Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de TIR.
Mai mult, au apărut acum şi primele declaraţii ale şoferului de TIR, cu care microbozul fanilor a intrat în coliziune. Şoferul polonez a declarat că nu a mai văzut aşa ceva în viaţa lui.
”În cei 34 de ani în care am condus camioane, nu am mai văzut așa ceva. Am condus peste un milion de kilometri și este prima dată când am pățit așa ceva”, a declarat șoferul TIR-ului, potrivit Libertatea.
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, potrivit presei din Grecia. Suporterii au condus pe rând.
Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.
”Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem. Șapte copii au fost luați pe nedrept. Am vorbit imediat (n.r.: cu angajatul său care le-a închiriat microbuzul fanilor lui PAOK). Și el este devastat. Copiii aveau vârsta lui”, a declarat patronul firmei de închirieri, citat de protothema.gr.
- Șoferul mașinii cu suporteri PAOK ar fi consumat substanţe interzise. Ce au găsit poliţiştii în maşină
- Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident
- Mesajul premierului Ilie Bolojan după tragedia din România, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK!
- Un oficial FRF a fost hackuit. Contul său de WhatsApp a fost spart: “Am luat un virus care vă cere bani”
- Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă dreptate în instanţă