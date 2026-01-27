"Am văzut un om ieşind pe picioarele lui" Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK! - Antena Sport

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK / captura video observatornews.ro

Martori ai accidentului teribil din Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, iar alţi 3 au fost răniţi, au povestit ce s-a întâmplat înainte şi după coliziunea devastatoare.

Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de tir.

Mărturii după accidentul din Timiş, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi

“Făcea «S-uri» să vadă dacă se poate depăşi. Se tot uita. La un moment dat a intrat în depăşire când, din spate, de unde eram eu, se vedea clar că nu are nicio şansă”, a declarat un martor, citat de observatornews.ro.

“Ţin minte că am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui din maşină. Atât. Doar acel om l-am văzut”, a mărturisit un alt martor.

“A fost nevoie de descarcerare, au fost trei persoane care au fost descarcerate din microbuz. A fost o misiune care a necesitat intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste”, a declarat Daniel Miluţ, comandantul detaşamentului de pompieri Lugoj.