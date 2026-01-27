"Am văzut un om ieşind pe picioarele lui" Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK! - Antena Sport

Martori ai accidentului teribil din Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, iar alţi 3 au fost răniţi, au povestit ce s-a întâmplat înainte şi după coliziunea devastatoare.
Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de tir.
Mărturii după accidentul din Timiş, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi
“Făcea «S-uri» să vadă dacă se poate depăşi. Se tot uita. La un moment dat a intrat în depăşire când, din spate, de unde eram eu, se vedea clar că nu are nicio şansă”, a declarat un martor, citat de observatornews.ro.
“Ţin minte că am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui din maşină. Atât. Doar acel om l-am văzut”, a mărturisit un alt martor.
“A fost nevoie de descarcerare, au fost trei persoane care au fost descarcerate din microbuz. A fost o misiune care a necesitat intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste”, a declarat Daniel Miluţ, comandantul detaşamentului de pompieri Lugoj.
7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi după accidentul din judeţul Timiş
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire
Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.
În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.
Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.
- Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București”
- PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: “Tristeţea te frânge. Niciodată din nou”
- Răzvan Lucescu, devastat după accidentul din România, în care 7 fani ai lui PAOK au decedat: “O tragedie imensă”
- Omagiu pentru fanii greci decedaţi în accidentul teribil din Timiş la meciul Lyon – PAOK din Europa League
- UEFA a decis! Ce se întâmplă cu meciul Lyon – PAOK, după accidentul soldat cu 7 fani morți ai grecilor