"Am văzut un om ieşind pe picioarele lui" Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK! - Antena Sport

"Am văzut un om ieşind pe picioarele lui" Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK!

Home | Fotbal | Europa League | “Am văzut un om ieşind pe picioarele lui” Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK!

“Am văzut un om ieşind pe picioarele lui” Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 20:06

Am văzut un om ieşind pe picioarele lui Mărturii tulburătoare după accidentul în care au murit 7 fani PAOK!

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK / captura video observatornews.ro

Martori ai accidentului teribil din Timiş, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, iar alţi 3 au fost răniţi, au povestit ce s-a întâmplat înainte şi după coliziunea devastatoare.

Un martor a dezvăluit că şoferul microbuzului, decedat şi el în accident, făcea “S-uri”, căutând să depăşească înainte de a intra pe contrasens şi a se izbi violent de tir.

Mărturii după accidentul din Timiş, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi

“Făcea «S-uri» să vadă dacă se poate depăşi. Se tot uita. La un moment dat a intrat în depăşire când, din spate, de unde eram eu, se vedea clar că nu are nicio şansă”, a declarat un martor, citat de observatornews.ro.

“Ţin minte că am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui din maşină. Atât. Doar acel om l-am văzut”, a mărturisit un alt martor.

“A fost nevoie de descarcerare, au fost trei persoane care au fost descarcerate din microbuz. A fost o misiune care a necesitat intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste”, a declarat Daniel Miluţ, comandantul detaşamentului de pompieri Lugoj.

7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi după accidentul din judeţul Timiş

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminateSalata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate
Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

