Un antrenor de înot de la Dinamo, arestat pentru că ar fi agresat sexual o fetiţă de 7 ani! Anunţul Poliţiei - Antena Sport

”În fapt, la data de 13 februarie 2024, în jurul orei 20.30, Secţia 6 Poliţie a fost sesizată, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, fiica sa, minoră, în vârstă de 7 ani, ar fi fost victima unei infracţiuni de viol, bănuit de comiterea faptei fiind instructorul de înot.

Evenimentul ar fi avut loc în incinta unui bazin de înot din cadrul unui club, situat în Sectorul 2”, a anunțat Poliția Capitalei.

Reacţiile din partea clubului CS Dinamo în acest caz

„Este o anchetă în desfășurare, urmează să fie stabilit tot ceea ce este de stabilit. A fost aici Poliția, ieri, și organele de anchetă își fac treaba. Noi suntem extrem de atenți la orice posibilă situație de genul acesta și suntem, probabil, cel mai transparent club din România, permițând accesul full al părinților în tribună. Nu există o transparență mai mare la capitolul acesta”, a declarat Mihai Popovici pentru gandul.info.

„Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva. Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a reacţionat şi preşedintele clubului CS Dinamo, Ionuţ Popa, pentru sursa citată.

Potrivit gandul.info, Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, ar fi fost şi el audiat ca martor în acest caz. Mama fetiţei ar fi făcut o sesizare la Secția 6 din Capitală în legătură cu antrenorul Ştefan Cam, după cele dezvăluite de minora în vârstă de 7 ani.

