CFR Cluj - Petrolul 0-0. Ardelenii, în corzi! Popa îşi salvează echipa de gol! - Antena Sport

CFR Cluj primește vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Daniel Pancu va încerca să își consolideze locul de play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Ardelenii vin după o serie de opt succese consecutive în campionat și speră să își ia revanșa în fața formației antrenate de Eugen Neagoe, care s-a impus în partida tur, scor 1-0.

CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT 0-0

Pauză.

Min. 38 Ocazie mare a Petrolului. Roche trimite cu capul, iar Popa reuşeşte să respingă cu un reflex senzaţional în bară.

Min. 29 – Chică-Roșă are un nou şut bun, dar Popa este din nou pe post.