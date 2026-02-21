CFR Cluj - Petrolul 0-0. Ardelenii, în corzi! Popa îşi salvează echipa de gol! - Antena Sport

CFR Cluj primește vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Daniel Pancu va încerca să își consolideze locul de play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Ardelenii vin după o serie de opt succese consecutive în campionat și speră să își ia revanșa în fața formației antrenate de Eugen Neagoe, care s-a impus în partida tur, scor 1-0.
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT 0-0
Pauză.
Min. 38 Ocazie mare a Petrolului. Roche trimite cu capul, iar Popa reuşeşte să respingă cu un reflex senzaţional în bară.
Min. 29 – Chică-Roșă are un nou şut bun, dar Popa este din nou pe post.
Min. 21 – Muhar a șutat în forță pe lângă poartă.
Min. 10. Petrolul are prima ocazie importantă a meciului. Popa este pe post şi apără.
Partida a început.
Echipele de start
CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, D. Djokovic, A. Păun – Biliboc, A. Aliev, Korenica
Rezerve: O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani
Absent: Cordea (suspendat)
Antrenor: Daniel Pancu
Petrolul (3-4-3): Bălbărău – Roche, Papp, Prce – Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu – Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe
Rezerve: Krell – Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv
Antrenor: Eugen Neagoe
Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
Arbitru: Marcel Bîrsan // Asistenți: Ionuț Neacșu, Nicușor Marin
Arbitru VAR: Iulian Călin // Asistent VAR: Vasile Marinescu
