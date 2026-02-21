Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League

James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League

Alex Masgras Publicat: 21 februarie 2026, 17:57

Comentarii
James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League

James Milner, înaintea meciului Brentford - Brighton / Profimedia

James Milner, veteranul de 40 de ani al celor de la Brighton, a scris istorie sâmbătă. La meciul pe care echipa sa îl dispută pe terenul lui Brentford, mijlocaşul englez a devenit jucătorul cu cele mai multe prezenţe în Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milner, care a debutat în Premier League în anul 2002, în tricoul celor de la Leeds United, pe vremea când avea doar 16 ani, a bifat astăzi meciul cu numărul 654. El a doborât astfel recordul deţinut de Gareth Barry, jucător alături de care a evoluat la două cluburi, Aston Villa şi Manchester City.

James Milner a scris istorie în Premier League

James Milner a fost titularizat de antrenorul Fabian Hurzeler în meciul pe care Brighton îl dispută pe terenul lui Brentford, în etapa cu numărul 27 din Premier League. Un lucru inedit legat de antrenorul american al “pescăruşilor” este că Milner este mai bătrân cu 8 ani decât el. În urma acestei titularizări, recordul deţinut de Gareth Barry, de 653 de meciuri în Premier League, a fost doborât.

Mijlocaşul englez a debutat în Premier League la Leeds United, în 2002, atunci când avea doar 16 ani. Doi ani mai târziu, el a fost transferat de Newcastle, echipă la care a fost legitimat până în 2008, când Aston Villa plătea 15 milioane de euro pentru transferul său. După doi ani petrecuţi pe Villa Park, Milner a ajuns la Manchester City pentru 22 de milioane de lire sterline.

Reclamă
Reclamă

James Milner a petrecut cinci sezoane pe Etihad, după care i-a părăsit pe “cetăţeni” şi a semnat cu Liverpool în 2015 din postura de jucător liber de contract, devenind pe Anfield unul dintre cei mai importanţi jucători din era Jurgen Klopp. În anul 2023, Milner a semnat cu Brighton, tot din postura de jucător liber de contract.

În cariera sa, James Milner a câştigat de trei ori titlul în Premier League, cu Manchester City (11/12 şi 13/14) şi cu Liverpool (19/20). Alături de cormorani, în 2019, a cucerit şi trofeul UEFA Champions League. Echipa de pe Anfield este şi echipa pentru care a jucat cele mai multe meciuri în Premier League, 230.

În cele 653 de meciuri, până la duelul cu Brentford, el a marcat 56 de goluri şi a oferit 87 de pase decisive în Premier League. La naţionala Angliei, James Milner are 61 de selecţii şi un gol marcat.

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
Fanatik.ro
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
18:40
Andrei Raţiu, o nouă pasă de gol în La Liga! Reacţia spaniolilor de la Marca: “Era clar că trebuie să fie el”
18:15
Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”
18:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Petrolul 0-0. Ardelenii, în corzi! Popa îşi salvează echipa de gol!
17:10
Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român
16:44
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
16:41
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii