James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League - Antena Sport

James Milner, veteranul de 40 de ani al celor de la Brighton, a scris istorie sâmbătă. La meciul pe care echipa sa îl dispută pe terenul lui Brentford, mijlocaşul englez a devenit jucătorul cu cele mai multe prezenţe în Premier League.

Milner, care a debutat în Premier League în anul 2002, în tricoul celor de la Leeds United, pe vremea când avea doar 16 ani, a bifat astăzi meciul cu numărul 654. El a doborât astfel recordul deţinut de Gareth Barry, jucător alături de care a evoluat la două cluburi, Aston Villa şi Manchester City.

James Milner a fost titularizat de antrenorul Fabian Hurzeler în meciul pe care Brighton îl dispută pe terenul lui Brentford, în etapa cu numărul 27 din Premier League. Un lucru inedit legat de antrenorul american al “pescăruşilor” este că Milner este mai bătrân cu 8 ani decât el. În urma acestei titularizări, recordul deţinut de Gareth Barry, de 653 de meciuri în Premier League, a fost doborât.

Mijlocaşul englez a debutat în Premier League la Leeds United, în 2002, atunci când avea doar 16 ani. Doi ani mai târziu, el a fost transferat de Newcastle, echipă la care a fost legitimat până în 2008, când Aston Villa plătea 15 milioane de euro pentru transferul său. După doi ani petrecuţi pe Villa Park, Milner a ajuns la Manchester City pentru 22 de milioane de lire sterline.

