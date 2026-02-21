PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: "Spirit de responsabilitate" - Antena Sport

Închide meniul
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”

Publicat: 21 februarie 2026, 16:44

Kylian Mbappe, la PSG / Profimedia

Clubul Paris Saint-Germain, condamnat la mijlocul lunii decembrie de instanţa de muncă să plătească aproape 61 de milioane de euro fotbalistului Kylian Mbappe, care reclama salarii, bonusuri şi concedii neplătite la sfârşitul contractului său din 2024, “a decis să nu facă apel” la această decizie, părând să marcheaze sfârşitul unei dispute de doi ani şi jumătate, informează AFP.

“Dintr-un spirit de responsabilitate şi pentru a pune capăt definitiv unei proceduri care durează de mult prea mult timp, clubul a ales să nu prelungească această dispută. Paris Saint-Germain este acum concentrat asupra viitorului, concentrat pe proiectul său sportiv şi pe succesul colectiv”, a transmis campioana Europei într-un comunicat dat publicităţii.

PSG nu mai continuă “războiul” cu Mbappe

PSG avea la dispoziţie o lună pentru a face apel din momentul în care decizia tribunalului muncii din Paris le-a fost comunicată, în jurul datei de 20 ianuarie.

Pe 16 decembrie, PSG a fost condamnat să plătească aproape 61 de milioane de euro fostei sale vedete pentru salarii neplătite, bonusuri şi concedii la sfârşitul contractului său din 2024, fără a reclasifica însă contractele pe durată nedeterminată ale lui Mbappe ca şi contracte pe durată determinată (CDI) ale lui Mbappe, pentru care solicita încă 263 de milioane de euro.

La rândul său, PSG solicitase 440 de milioane de euro, în special pentru prejudiciul de imagine, pierderea oportunităţii de a transfera jucătorul sau rea-credinţă în executarea unui acord din august 2023 (în vederea prelungirii contractului acestuia), cereri respinse în totalitate de instanţa de dreptul muncii.

De asemenea, instanţa ataşase deciziei sale executarea provizorie, ceea ce înseamnă că PSG trebuia să plătească sumele datorate imediat, chiar dacă decidea să facă apel.

Dar săptămâna trecută, clubul a fost obligat de un executor judecătoresc să-i plătească jucătorului restul de 5,9 milioane euro, corespunzând concediilor de odihnă restante, pe care acesta l-a plătit săptămâna aceasta, potrivit unei surse apropiate dosarului.

“Paris Saint-Germain şi-a îndeplinit toate obligaţiile care i-au fost impuse în temeiul acestei decizii, fie că este vorba de publicarea hotărârii – pe care nu a contestat-o niciodată – fie de plata sumelor datorate”, a declarat Renaud Semerdjian, avocatul clubului, în comunicat.

Potrivit clubului şi în ciuda condamnării sale, instanţa de muncă a respins pretenţiile jucătorului bazate pe acuzaţii de hărţuire morală, muncă nedeclarată, reclasificare ca contract permanent, executare nedreaptă a contractului şi încălcări ale obligaţiei de securitate, acuzaţii care erau total nefondate.

“Paris Saint-Germain a acţionat întotdeauna cu bună-credinţă şi integritate şi va continua să facă acest lucru. Mai mult, instanţa de muncă a recunoscut în hotărârea sa existenţa acordului verbal încheiat între părţi, fără a trage însă consecinţele juridice decurgând din acesta”, mai adaugă clubul parizian.

