Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani - Antena Sport

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 16:41

Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani

Florin Niță, în timpul unui antrenament / Facebook Complexul Sportiv Național "Arcul de Triumf"

Florin Niţă a are viitorul incert, la mai bine şase luni de când a rămas fără contract.

Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1, dar încă nu a primit vreo ofertă să-l tenteze. El a fost contactat din Iran, dar nu a dat curs propunerii în contextul în care în ţară sunt tensiuni în stradă.

Pentru a se menține în formă, portarul a decis să plece în cantonament cu juniorii de la Barca Academy România. Acolo este legitimat și fiul lui Florin Niță, care este tot portar. Niţă este liber de contract din vara trecută, după despărțirea de saudiții de la Damac, pentru care a evoluat un sezon.

Florin Niță a evoluat pentru Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac.

