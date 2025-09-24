Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: "M-au lăsat la greu" - Antena Sport

Dragoș Nedelcu a debutat în tricoul noii sale echipe, Steaua, în partida roș-albaștrilor contra celor de la Chindia Târgoviște, încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea dâmbovițenilor. După meciul din etapa a șaptea, mijlocașul adus din postura de liber de contract a avut un discurs dur la interviu legat de trecutul său, dar nu a dat mai multe detalii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În această vară, Nedelcu s-a despărțit de Farul, după ce clubul a decis să nu mai conteze pe serviciile sale.

Dragoș Nedelcu, discurs enigmatic după Chindia – FCSB 3-0

Mijlocașul și-a început interviul vorbind despre meciul de lângă Turnul Chindiei, după care a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut. Nedelcu a ratat majoritatea partidelor din sezonul trecut, după ce a suferit o accidentare la genunchi, iar acest aspect a contat probabil la situația sa din prezent.

Mai mult decât atât, fotbalistul de 28 de ani a ținut să menționeze că totul se va afla la un moment dat, fără să dea vreun nume sau să facă referire la un anumit club. Ulterior, Nedelcu a vorbit despre motivul pentru care a semnat cu Steaua.

“A fost un meci complicat, în care micile detalii au făcut diferența. Ei au avut ocazii mari, dar și noi am avut șansele noastre. Dacă le fructificam, puteam să facem scorul mai strâns.