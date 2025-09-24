Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: "M-au lăsat la greu" - Antena Sport

Închide meniul
Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: “M-au lăsat la greu”

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 10:20

Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: M-au lăsat la greu

Dragoș Nedelcu, după Chindia - Steaua 3-0 / Sport Pictures

Dragoș Nedelcu a debutat în tricoul noii sale echipe, Steaua, în partida roș-albaștrilor contra celor de la Chindia Târgoviște, încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea dâmbovițenilor. După meciul din etapa a șaptea, mijlocașul adus din postura de liber de contract a avut un discurs dur la interviu legat de trecutul său, dar nu a dat mai multe detalii.

În această vară, Nedelcu s-a despărțit de Farul, după ce clubul a decis să nu mai conteze pe serviciile sale.

Dragoș Nedelcu, discurs enigmatic după Chindia – FCSB 3-0

Mijlocașul și-a început interviul vorbind despre meciul de lângă Turnul Chindiei, după care a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut. Nedelcu a ratat majoritatea partidelor din sezonul trecut, după ce a suferit o accidentare la genunchi, iar acest aspect a contat probabil la situația sa din prezent.

Mai mult decât atât, fotbalistul de 28 de ani a ținut să menționeze că totul se va afla la un moment dat, fără să dea vreun nume sau să facă referire la un anumit club. Ulterior, Nedelcu a vorbit despre motivul pentru care a semnat cu Steaua.

A fost un meci complicat, în care micile detalii au făcut diferența. Ei au avut ocazii mari, dar și noi am avut șansele noastre. Dacă le fructificam, puteam să facem scorul mai strâns.

A fost o perioadă grea, în care foarte puțini oameni au fost lângă mine. Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu. Nu vreau să detaliez acum, dar adevărul va ieși la suprafață la un moment dat.

Am ales să vin la echipa care m-a dorit cel mai mult. Am simțit din partea lui Daniel Oprița o dorință foarte mare să lucrez cu mine. Asta a fost primul lucru care m-a convins, chiar dacă vorbim de o echipă din Liga 2. Condițiile de aici sunt mult superioare multor echipe din Liga 1 și acesta a fost un factor primordial“, a spus mijlocașul, potrivit digisport.ro.

Citește și:
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 5 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: "Mi-a plăcut. Se distra pe teren"
