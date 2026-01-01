Agentul lui Max Verstappen, "săgeată" către Lando Norris: "Trebuia să devină campion mult mai devreme" - Antena Sport

Lando Norris a devenit în luna decembrie campion mondial în Formula 1 în premieră, însă o parte din atenția pasionaților de motorsport s-a îndreptat și către Max Verstappen. Agentul olandezului, Raymond Vermuelen, a vorbit despre performanța pilotului de la Red Bull din 2025, fără să ezite să îl “înțepe” pe britanicul de la McLaren.

Max Verstappen a fost la pas să devină campion mondial pentru a cincea oară în acest sezon, în contextul în care monopostul său de la Red Bull era mai slab decât cel al constructorilor care au dat câștigătorul, McLaren. În a doua jumătate a sezonului, olandezul a recuperat o diferență de puncte enormă pe care o aveau Lando Norris și Oscar Piastri în fața sa, iar în cursa finală de la Abu Dhabi s-a luptat cu cei doi pentru titlul mondial.

Agentul lui Max Verstappen l-a elogiat pe olandez

Verstappen a câștigat acea cursă, însă celelalte rezultate de pe grilă nu l-au avantajat, Norris triumfând în premieră în “Marele Circ”. La aproximativ trei săptămâni de la cursa finală din F1, agentul lui Verstappen, Raymond Vermuelen, a vorbit la superaltiv despre pilotul pe care îl reprezintă și a transmis că la mașina pe care o avea McLaren, Norris trebuia să câștige de mai demult.

“Acest sezon a fost o operă de artă din partea lui Max. A reușit să răstoarne sezonul. La început, am avut weekend-uri slabe cu Red Bull, iar asta ne-a costat în final, dar când de uiți din altă perspectivă, McLaren a făcut mai multe greșeli.

Cu acea mașină, Norris trebuia să devină campion mondial mult mai devreme, e evident. Am observat că Max primește acum recunoașterea internațională pe care o merită.