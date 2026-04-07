S-a încheiat telenovela. Decizia luată de Man United cu privire la Harry Maguire

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 12:35

Harry Maguire, la Manchester United/ Profimedia

Cel mai scump fundaș din istoria lui Manchester United, Harry Maguire, urma să rămână liber de contract în această vară, iar viitorul lui părea departe de Old Trafford în urmă cu câteva luni cât nu era în planurile lui Ruben Amorim. Însă venirea pe bancă a lui Michael Carrick a schimbat total situația, iar United a anunțat astăzi că Maguire a semnat prelungirea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noua înțelegere a lui Maguire este valabilă până în vara lui 2027, însă poate fi extinsă dacă va fi activată această opțiune până în 2028, când Maguire va avea 35 de ani.

De la venirea lui Michael Carrick, Maguire s-a transformat: a jucat în fiecare din ultimele 10 meciuri fie cu Lisandro Martinez, fie cu Leny Yoro. A revenit inclusiv în lotul echipei naționale a Angliei după o pauză de 2 ani.

„Să reprezint Manchester United este onoarea supremă. Este o responsabilitate care pe mine și familia mea ne face mândri în fiecare zi. Sunt încântat să îmi prelungesc parcursul la acest club incredibil pentru cel puțin opt sezoane și să continui să joc în fața suporterilor noștri speciali, pentru a crea împreună și mai multe momente memorabile. Se simt ambiția și potențialul acestui lot entuziast. Determinarea întregului club de a lupta pentru trofee importante este clară pentru toată lumea și sunt convins că cele mai bune momente ale noastre sunt încă în față” a spus Maguire după semnarea contractului.

 

