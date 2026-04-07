Veste uriaşă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce se întâmplă cu Hakan Calhanoglu

Cristi Chivu a primit o veste uriaşă la Inter. Hakan Calhanoglu (32 de ani) e gata să semneze prelungirea contractului cu formaţia din Milano.
Hakan Calhanoglu a fost intens curtat de cei de la Galatasaray. Turcii erau dispuşi să-i ofere un salariu colosal, de zece milioane de euro.
Veste uriaşă pentru Cristi Chivu la Inter: Hakan Calhanoglu rămâne
Conform presei din Italia, Hakan Calhanoglu ar fi convins să rămâne la Inter. Internaţionalul turc mai are contract cu formaţia antrenată de Cristi Chivu până în vara lui 2027.
Calhanoglu îşi doreşte să înceapă negocierile cu oficialii lui Inter privind prelungirea înţelegerii pe încă un sezon, până în 2028. Italienii au transmis faptul că şi Cristi Chivu vrea ca totul să se materializeze cât mai curând, ţinând cont de interesul venit din Turcia pentru mijlocaşul său.
“Hakan Calhanoglu este pregătit să-și prelungească înțelegerea cu Inter și să lase în urma tentația unei mutări în Turcia sau în Arabia. Chivu speră că prelungirea se va materializa”, au notat cei de la fcinternews.it.
Hakan Calhanoglu a “renăscut” sub comanda lui Cristi Chivu la Inter. Mijlocaşul turc a reuşit să marcheze zece goluri şi să ofere cinci pase decisive în cele 27 de meciuri bifate în acest sezon.
În ultimul meci disputat la Inter, victoria cu 5-2 cu AS Roma, Hakan Calhanoglu a marcat spectaculos, cu un şut puternic de la aproximativ 25 de metri de poartă.
