Home | NHL | Leon Draisaitl revine la antrenamente, dar mai are de aşteptat! Ce se întâmplă cu vedeta lui Edmonton Oilers

Leon Draisaitl revine la antrenamente, dar mai are de aşteptat! Ce se întâmplă cu vedeta lui Edmonton Oilers

Alex Masgras Publicat: 7 aprilie 2026, 12:22

Leon Draisaitl revine la antrenamente, dar mai are de aşteptat! Ce se întâmplă cu vedeta lui Edmonton Oilers

Leon Draisaitl / Instagram Edmonton Oilers

Leon Draisaitl, unul dintre cei mai importanţi jucători de la Edmonton Oilers, este în continuare accidentat. Jucătorul german nu a mai jucat de pe data de 15 martie, atunci când Edmonton a câştigat duelul cu Nashville Predators, scor 3-1. Atunci, el a suferit o accidentare în zona inferioară a corpului.

Kris Knoblauch, antrenorul lui Oilers, a oferit informaţii despre starea lui Draisaitl. Acesta va reveni pe gheaţă în cursul acestei săptămâni, dar mai are de aşteptat până când va fi apt 100%, pentru a putea să fie folosit în meciuri, mai ales că se apropie startul play-off-ului. Cei de la Oilers mai au de disputat cinci meciuri din acest sezon.

Leon Draisaitl revine pe gheaţă săptămâna aceasta! Când e aşteptat germanul să revină

“Leon va fi pe gheaţă săptămâna aceasta, dar nu anticipez că va juca vreun meci pe finalul sezonului regulat. În play-off, undeva în prima rundă, dacă lucrurile merg bine. Nu scot din calcul meciul 1 din play-off, dar mă gândesc că va fi apt undeva în timpul primei runde. Revenirea sa ar urma să aibă loc în fereastra anticipată, când am zis că va fi apt pe finalul sezonului regulat sau la început de play-off.

Dacă va juca în primul meci din play-off, ar fi grozav. Încă nu a intrat pe gheaţă. Va patina săptămâna aceasta şi atunci ne vom da seama cum stau lucrurile”, a declarat Kris Knoblauch, antrenorul lui Edmonton Oilers, potrivit nhl.com.

Leon Draisaitl este în acest moment pe locul 5 în NHL la numărul de puncte, cu 97. În 65 de meciuri disputate în acest sezon, el a înscris 35 de goluri şi a oferit 62 de pase decisive.

Edmonton se află pe primul loc în Divizia Pacific, cu 87 de puncte, la egalitate cu Anaheim Ducks, dar nu a obţinut încă, matematic, calficarea în play-off.

Coechipierii lui Draisaitl de la Edmonton Oilers încep o serie de trei meciuri la rând în deplasare, prima oprire fiind în Salt Lake City, pentru meciul cu Utah Mammoth. Sâmbătă, de la ora 23:00, finalista ultimelor două sezoane din Cupa Stanley va juca pe terenul lui Los Angeles Kings, într-un meci care va fi LIVE în AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 22:00, va avea loc şi meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Washington Capitals. Cel mai probabil, acesta va fi ultimul duel dintre Sidney Crosby şi Alex Ovechkin.

Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncăSatul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Observator
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Ce cursă pentru David Popovici! Campionul olimpic este într-o misiune specială – trebuie să strângă banii în 10 zile
Fanatik.ro
Ce cursă pentru David Popovici! Campionul olimpic este într-o misiune specială – trebuie să strângă banii în 10 zile
13:12

Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri
13:02

Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul
13:00

UPDATEMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
12:55

Cum poate ajunge Ianis Stoica la Dinamo liber de contract
12:49

EXCLUSIVDoi giganți din străinătate, așteptați să ducă Steaua în prima ligă: „Dacă se bagă, nu fac figurație!”
12:44

VIDEOJose Mourinho, discurs furibund după pasul greşit făcut de Benfica în Liga Portugal: “Nu vreau să-i mai revăd”
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit