Leon Draisaitl revine la antrenamente, dar mai are de aşteptat! Ce se întâmplă cu vedeta lui Edmonton Oilers

Leon Draisaitl, unul dintre cei mai importanţi jucători de la Edmonton Oilers, este în continuare accidentat. Jucătorul german nu a mai jucat de pe data de 15 martie, atunci când Edmonton a câştigat duelul cu Nashville Predators, scor 3-1. Atunci, el a suferit o accidentare în zona inferioară a corpului.

Kris Knoblauch, antrenorul lui Oilers, a oferit informaţii despre starea lui Draisaitl. Acesta va reveni pe gheaţă în cursul acestei săptămâni, dar mai are de aşteptat până când va fi apt 100%, pentru a putea să fie folosit în meciuri, mai ales că se apropie startul play-off-ului. Cei de la Oilers mai au de disputat cinci meciuri din acest sezon.

Leon Draisaitl revine pe gheaţă săptămâna aceasta! Când e aşteptat germanul să revină

“Leon va fi pe gheaţă săptămâna aceasta, dar nu anticipez că va juca vreun meci pe finalul sezonului regulat. În play-off, undeva în prima rundă, dacă lucrurile merg bine. Nu scot din calcul meciul 1 din play-off, dar mă gândesc că va fi apt undeva în timpul primei runde. Revenirea sa ar urma să aibă loc în fereastra anticipată, când am zis că va fi apt pe finalul sezonului regulat sau la început de play-off.

Dacă va juca în primul meci din play-off, ar fi grozav. Încă nu a intrat pe gheaţă. Va patina săptămâna aceasta şi atunci ne vom da seama cum stau lucrurile”, a declarat Kris Knoblauch, antrenorul lui Edmonton Oilers, potrivit nhl.com.

Leon Draisaitl este în acest moment pe locul 5 în NHL la numărul de puncte, cu 97. În 65 de meciuri disputate în acest sezon, el a înscris 35 de goluri şi a oferit 62 de pase decisive.