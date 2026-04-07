Fosta amantă a lui Victor Pițurcă și-a refăcut viața. Cu cine se iubește acum

Odată cu venirea zilelor însorite, vedetele de la noi profită din plin de vremea frumoasă, iar printre ele se numără și Vica Blochina.

Ea a fost surprinsă recent într-o apariție rară, alături de bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze, într-un cadru relaxat. Sunt rare imaginile cu ea și iubiții avuți, dar cel mai cunoscut episod din viața ei este legat de Victor Pițurcă, căruia i-a dăruit și un copil. Multă vreme ea a fost amanta secretă a fostului selecționer, iar scandalul din instanță este cunoscut de toată lumea, pentru că Piți nu-și recunoștea copilul.

Vica a fost mereu discretă când vine vorba despre viața personală, și a evitat mereu să-și expună relațiile. De această dată însă, imaginile surprinse de Cancan spun totul: zâmbete, gesturi tandre și o chimie evidentă între cei doi.

Vedeta a petrecut câteva ore într-un restaurant din București, în compania unor prieteni apropiați, printre care și Maria Constantin, alături de soțul ei, Robert Stoica. Atmosfera a fost una relaxată, presărată cu râsete și voie bună.

La plecare, grupul s-a îndreptat spre mașini, însă momentele petrecute în parcare au fost la fel de animate, semn că dispoziția excelentă a continuat până la final. Vica Blochina pare să traverseze una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa.