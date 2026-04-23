Dezvăluire incredibilă despre antrenamentele lui Max Verstappen: „Nu oricine ar fi supraviețuit!”

Helmut Marko, fostul șef de la Red Bull, s-a retras la finalul lui 2025 însă rămâne conectat la Formula 1: ultimul său elev, Arvid Lindblad, și-a făcut debutul în acest sezon și a impresionat.

Cum s-a pregătit Max Verstappen pentru F1

Helmut Marko a dezvăluit într-un interviu pentru publicația germană Die Zeit despre felul în care Max Verstappen a fost pregătit încă de când era copil de tatăl său să devină un star.

„Trebuie mereu să fii primul. Cel mai bun. Asta i-a repetat tatăl lui, iar fiul a absorbit totul până la ultimul detaliu. Antrenamentele au fost la limită, uneori chiar peste. Un exemplu: lângă Milano, spre Lacul Garda, sunt două piste de karting unde Max era pus să conducă până îi amorțeau degetele. Nu conta că erau doar 10 grade sau că ploua. Dar acum se vede cât de mult îl ajută duritatea tatălui. Când Max intră pe pistă pe vreme rea, e imediat cu două secunde mai rapid decât ceilalți” spune Marko. Întrebat dacă în acest caz scopul scuză mijloacele, Marko a spus răspicat: „Da. Dar nu orice copil ar fi supraviețuit din punct de vedere psihic”

Marko spune că un singur pilot l-a mai impresionat la fel de puternic cum a făcut-o Max Verstappen la prima întâlnire, și anume Sebastien Vettel. Asta pentru că au împărtășit același tip de mentalitate. „Vettel, când a stat la masă cu mine, tocmai câștigase 18 din 20 de curse din Formula BMW. Și era nemulțumit că nu le câștigase și pe celelalte două. Voința aia de neoprit mi-a rămas în minte. Verstappen dădea impresia că, într-un corp de 15 ani, avea mintea unui bărbat de 25. Avea un obiectiv clar. Iar o parte din asta vine din antrenamentul extrem de eficient, dar și dur, impus de tatăl lui” a mai spus Marko.