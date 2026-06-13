“Mă simt foarte ruşinat” Reacţia lui Charles Leclerc, după ce şi-a făcut praf monopostul în calificările de la Barcelona!

Charles Leclerc şi-a asumat vina pentru că a pierdut controlul monopostului în calificările de la Barcelona, mărturisind că se simte “foarte ruşinat” pentru eroarea pe care a comis-o.
Leclerc va pleca de pe poziţia a 10-a de pe grila de start în cursa Marelui Premiu de la Barcelona, care va fi în direct duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Charles Leclerc, după accidentul din calificările de la Barcelona: “Mi-e foarte ruşine”
„Turul din Q2 a fost foarte bun, cred că în aproape toate virajele am fost cei mai puternici.
Virajul 4 a fost cel mai slab pentru mine, așa că am eliberat frânele și am crezut că voi avea mult mai multă viteză, ceea ce a fost în regulă la mijlocul virajului, dar am ajuns pe partea mai murdară a pistei și am pierdut controlul mașinii. Nu există scuze, este o greșeală.
Mi-e foarte rușine că am venit aici să vorbesc în fața camerei, după un alt «ce-ar fi fost dacă?».
Din păcate, săptămâna trecută a fost la fel cu ce-ar fi fost dacă nu am fi avut acea problemă (n.r: la Monaco). Weekendul acesta este despre ce-ar fi fost dacă nu aș fi făcut acea greșeală.
Mi-e doar rușine că nu am pus totul cap la cap într-un weekend foarte pozitiv până acum. Sentimentul este din nou optimist pentru mâine, dar ar fi trebuit să încep de mai sus și nu o fac din cauza unei greșeli pe care am comis-o.
Mi-e rușine că am dezamăgit atât de mulți oameni care ne susțin”, a declarat Charles Leclerc după accidentul din calificările Marelui Premiu de la Barcelona, potrivit f1.com.
Pentru colegul lui Leclerc de la Ferrari, Lewis Hamilton, au fost nişte calificări foarte bune. Hamilton a terminat pe 2 calificările, în spatele liderului George Russell, dar în faţa celuilalt pilot Mercedes, Kimi Antonelli, care se află pe primul loc în clasamentul general.
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