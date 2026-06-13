“Mă simt foarte ruşinat” Reacţia lui Charles Leclerc, după ce şi-a făcut praf monopostul în calificările de la Barcelona!

Charles Lerclerc, după calificările de la Barcelona, în care a făcut accident / Profimedia Images

Charles Leclerc şi-a asumat vina pentru că a pierdut controlul monopostului în calificările de la Barcelona, mărturisind că se simte “foarte ruşinat” pentru eroarea pe care a comis-o.

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Leclerc va pleca de pe poziţia a 10-a de pe grila de start în cursa Marelui Premiu de la Barcelona, care va fi în direct duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Charles Leclerc, după accidentul din calificările de la Barcelona: “Mi-e foarte ruşine”

„Turul din Q2 a fost foarte bun, cred că în aproape toate virajele am fost cei mai puternici.

Virajul 4 a fost cel mai slab pentru mine, așa că am eliberat frânele și am crezut că voi avea mult mai multă viteză, ceea ce a fost în regulă la mijlocul virajului, dar am ajuns pe partea mai murdară a pistei și am pierdut controlul mașinii. Nu există scuze, este o greșeală.

Mi-e foarte rușine că am venit aici să vorbesc în fața camerei, după un alt «ce-ar fi fost dacă?».