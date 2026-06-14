Prima reacţie a lui Gigi Becali după mutarea de ultimă oră făcută de FCSB

Pregătirile pentru noul sezon la FCSB sunt în toi, iar formaţia bucureşteană care a terminat stagiunea cu victoria împotriva lui Dinamo şi calificarea în Conference League se întăreşte.
Pentru FCSB, una dintre mutările importante ale începutului de vară a fost revenirea lui Thomas Neubert în staff-ul echipei. Preparatul fizic german, care se despărțise de campioană în urmă cu doar câteva luni, a ales în cele din urmă să revină la formația finanțată de Gigi Becali, deși se afla foarte aproape de o înțelegere cu Rapid.
Ce spune Gigi Becali despre revenirea lui Thomas Neubert la FCSB
Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Neubert a avut de ales între cele două rivale din SuperLigă. Giuleștenii îi ofereau inclusiv avantajul proximității față de clinica pe care acesta o deține la Ștefănești, însă FCSB a intervenit în ultimul moment și a reușit să îl convingă să se întoarcă la echipă.
După apariția informațiilor privind revenirea specialistului german, Gigi Becali a confirmat personal mutarea. Patronul roș-albaștrilor nu a intrat în detalii și a preferat un răspuns extrem de scurt, rezumând totul la doar șase cuvinte: „Da, este adevărat. Neubert s-a întors”.
Declarația finanțatorului FCSB a venit la scurt timp după ce înțelegerea dintre cele două părți a fost parafată, notează Digisport. Chiar dacă interesul Rapidului era unul real, experiența acumulată de Neubert la FCSB și relația construită în timp au cântărit decisiv în alegerea finală. Pentru Thomas Neubert, această revenire reprezintă al patrulea mandat la gruparea bucureșteană.
Neubert a plecat după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB
Germanul a ajuns pentru prima dată în fotbalul românesc în 2010, când a colaborat cu Laurențiu Reghecampf la Gloria Bistrița, iar ulterior l-a urmat pe tehnician și la FCSB, unde a devenit unul dintre oamenii-cheie ai staff-ului. Despărțirea sa de club s-a produs în primăvara anului 2026, odată cu venirea lui Mirel Rădoi, care a ales să lucreze cu un alt colectiv tehnic. Totuși, mandatul lui Rădoi a fost unul scurt, iar schimbările ulterioare au creat contextul pentru întoarcerea lui Neubert la formația roș-albastră.
Revenirea lui Thomas Neubert este privită ca un plus important pentru FCSB, mai ales datorită reputației sale în ceea ce privește pregătirea fizică a jucătorilor. După mai multe perioade petrecute în cadrul clubului și numeroase performanțe obținute alături de echipă, specialistul german începe acum un nou capitol la formaţia din București.
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