Lewis Hamilton, discurs emoţionant după prima victorie la Ferrari: “Când eram tânăr, mă întrebam cum ar fi”

Lewis Hamilton a avut un discurs emoţionant după ce a câştigat prima lui mare cursă la Ferrari. Britanicul, septuplu campion mondial, nu mai câştigase o cursă din iulie 2024.

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Hamilton a beneficiat de abandonul lui Fernando Alonso, intrând la boxe. A reuşit, în cele din urmă, să câştige cursa. Antonelli, care tocmai îl depăşise pe Russell şi trecuse pe 2, şi colegul lui Hamilton de la Ferrari, Charles Leclerc, au abandonat.

Reacţia lui Lewis Hamilton după prima lui victorie într-o maşină Ferrari: “Nu am renunţat niciodată”

“(n.r: Cum se simte această victorie?) În primul rând vreau să mulţumesc echipei mele. Cei ce se află aici, dar şi cei din fabrică. Lui Fred (n.r: Vasseur), care a crezut în mine. Am început un vis, un drum anul trecut, nu am renunţat niciodată, am continuat să sperăm, iar această echipă a continuat să mă ajute. Am făcut atât de multe îmbunătăţiri şi cred că am cei mai buni fani pe care şi-i poate dori cineva, aşa că mulţumesc tuturor.

(n.r: Multe aplauze pentru tine, Lewis. 106 victorii. E una din cele mai bune victorii?) Toate sunt speciale în felul lor, dar aceasta este cu totul diferită. Când eram tânăr priveam la televizor discuţiile celor de la Ferrari şi mă întrebam cum ar fi să câştig şi eu o cursă în maşina roşie. Toată lumea a muncit atât de mult şi toată lumea merită această victorie. Voi fi totdeauna recunoscător pentru această victorie. Sper că e una din multe victorii. Strategia foarte bună, maşina s-a simţit excelent astăzi. Forza Ferrari!”, a declarat Lewis Hamilton după prima lui victorie într-o maşină Ferrari.