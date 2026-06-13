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Lewis Hamilton, fericit să încheie pe 2 calificările pentru cursa MP de la Barcelona! Ce a spus despre public

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iunie 2026, 19:08

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Lewis Hamilton, fericit să încheie pe 2 calificările pentru cursa MP de la Barcelona! Ce a spus despre public

Lewis Hamilton / captura AntenaPLAY

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Lewis Hamilton s-a arătat foarte mulţumit de poziţia pe care a obţinut-o în calificările pentru cursa Marelui Premiu de la Barcelona, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

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Hamilton a încheiat calificările pe locul 2, depăşindu-l în final pe Kimi Antonelli, care s-a clasat pe 3. A fost însă dezastru în calificări pentru colegul lui Hamilton de la Ferrari, Charles Leclerc, care a pierdut controlul monopostului şi s-a izbit de parapet în Q3.

Lewis Hamilton: “Felicitări lui George, el are pole-position-ul, însă ne vom lupta”

“(n.r: Lewis, felicitări pentru poziţia a doua pentru tine. Start de pe prima linie a grilei. Cum a fost pentru tine în maşină?) Vorbeşti în sud-africană cu mine? (n.r: râde). Avem un public excepţional aici. Totdeauna vremea este una superbă. Mulţumesc, Barcelona, mă simt foarte bine să fiu aici, lângă cei de la Mercedes.

Aici este ok să ratezi prima poziţie. Aceste pneuri durează doar un tur, aşadar ai o singură şansă în fiecare sesiune. Dacă faci un tur, apoi încerci să le răceşti pentru a doua încercare, echilibrul maşinii se schimbă fantastic de mult.

La prima ieşire pe circuit aveam jumătate de secundă deficit şi nu ştiam de unde voi recupera timpul. M-am întors, din Q1 ştiam că am un echilibru bun în maşină. În Q2 a fost un pic mai dificil, în special din cauza traficului. Iar în Q3 felicitări lui George, în primul rând, pentru că el are pole-position-ul, însă noi ne vom lupta în cursa de mâine.

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(n.r: Te vedem foarte des în ultimul timp în primii 3. Este aceasta poziţia celor de la Ferrari?) Da, chiar şi cu îmbunătăţirile pe care le-am adus maşinii credeam că vom fi la câteva zecimi în spatele celor de la Mercedes. Ritmul pe care l-am avut este dovada muncii foarte grele pe care o depun cei din Maranello. În fiecare zi continuăm să muncim pentru a ne apropia de ei”, a declarat Lewis Hamilton.

Cursa Marelui Premiu al Barcelonei e în direct duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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