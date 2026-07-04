Home | Formula 1 | Kimi Antonelli, performanţă uriaşă după pole-ul din Marele Premiu al Marii Britanii! De 73 de ani nu s-a mai întâmplat
VIDEO

Kimi Antonelli, performanţă uriaşă după pole-ul din Marele Premiu al Marii Britanii! De 73 de ani nu s-a mai întâmplat

Alex Masgras Publicat: 4 iulie 2026, 20:20

Comentarii
Kimi Antonelli, performanţă uriaşă după pole-ul din Marele Premiu al Marii Britanii! De 73 de ani nu s-a mai întâmplat

Kimi Antonelli / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Kimi Antonelli va pleca de pe primul loc în Marele Premiu al Marii Britanii, în cursa de duminică, ce va avea loc pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 17:00. Pilotul italian a avut o zi de sâmbătă perfectă, după ce a câştigat şi cursa de sprint de la Silverstone, cu câteva ore mai devreme.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din prima linie, alături de Antonelli, va pleca Charles Leclerc, de la Ferrari. De pe locul 3 va pleca Lewis Hamilton, în timp ce coechipierul lui Kimi Antonelli, George Russell, va pleca de pe locul 4, asta după ce a avut mari emoţii la începutul calificărilor.

Kimi Antonelli, performanţă uriaşă după pole-ul din Marele Premiu al Marii Britanii

Kimi Antonelli va pleca pentru a cincea oară în cariera sa din pole-position. Precedentele patru au fost obţinute tot în acest sezon (Shanghai, Suzuka, Miami şi Monaco). Pentru italianul de 19 ani, acest pole-position reprezintă o mare realizare pentru motorsportul din peninsulă.

În urma rezultatului de sâmbătă, el a devenit primul pilot italian după 73 de ani care va pleca primul în cursa de la Silverstone. Ultima oară, acest lucru s-a întâmplat în 1953, când Alberto Ascari obţinea pole-ul.

“(n.r. Ai ieşit foarte devreme în ultimul stint şi ai zis că nu îţi pasă) Ultimul tur, trebuie să recunosc, l-am făcând încercând să leg ceea ce învăţasem mai devreme. Trebuia să fac un tur în care să fie toate sectoarele bune, dar timpul a fost afectat de vânt. Am reuşit să mă duc până la capăt, iar rezultatul este extraordinar.

Reclamă
Reclamă

Nu am făcut prea multe schimbări după sprint, având în vedere că am câştigat acea cursă şi am fost mulţumit de maşină. Mici ajustări, dar e absolut firesc. Nimic esenţial”, a declarat Kimi Antonelli, după calificări.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
Observator
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului: „Sunteți inutili toți! Lăsați-mă în pace!”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea și-a distrus staff-ul în timpul meciului: „Sunteți inutili toți! Lăsați-mă în pace!”
20:19

LIVE VIDEOCanada – Maroc 0-0, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Gazdele Mondialului, misiune infernală în optimi
20:19

Sorana Cîrstea a cedat nervos în disputa cu Linda Noskova de la Wimbledon: „Toți sunteți inutili”
20:05

Gabriela Ruse, calificare în optimile Wimbledon! Românca, victorie în proba de dublu
20:00

Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial | Încep optimile! Franța și Maroc, din nou în acțiune
19:46

Decizia luată de Vinicius direct de la Cupa Mondială. Anunţ despre viitorul starului la Real Madrid
19:44

Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei la Wimbledon! Românca a cedat după o luptă epuizantă cu Linda Noskova
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap! 3 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 4 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 5 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 6 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială