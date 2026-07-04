Kimi Antonelli, performanţă uriaşă după pole-ul din Marele Premiu al Marii Britanii! De 73 de ani nu s-a mai întâmplat

Kimi Antonelli va pleca de pe primul loc în Marele Premiu al Marii Britanii, în cursa de duminică, ce va avea loc pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 17:00. Pilotul italian a avut o zi de sâmbătă perfectă, după ce a câştigat şi cursa de sprint de la Silverstone, cu câteva ore mai devreme.

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Din prima linie, alături de Antonelli, va pleca Charles Leclerc, de la Ferrari. De pe locul 3 va pleca Lewis Hamilton, în timp ce coechipierul lui Kimi Antonelli, George Russell, va pleca de pe locul 4, asta după ce a avut mari emoţii la începutul calificărilor.

Kimi Antonelli, performanţă uriaşă după pole-ul din Marele Premiu al Marii Britanii

Kimi Antonelli va pleca pentru a cincea oară în cariera sa din pole-position. Precedentele patru au fost obţinute tot în acest sezon (Shanghai, Suzuka, Miami şi Monaco). Pentru italianul de 19 ani, acest pole-position reprezintă o mare realizare pentru motorsportul din peninsulă.

În urma rezultatului de sâmbătă, el a devenit primul pilot italian după 73 de ani care va pleca primul în cursa de la Silverstone. Ultima oară, acest lucru s-a întâmplat în 1953, când Alberto Ascari obţinea pole-ul.

“(n.r. Ai ieşit foarte devreme în ultimul stint şi ai zis că nu îţi pasă) Ultimul tur, trebuie să recunosc, l-am făcând încercând să leg ceea ce învăţasem mai devreme. Trebuia să fac un tur în care să fie toate sectoarele bune, dar timpul a fost afectat de vânt. Am reuşit să mă duc până la capăt, iar rezultatul este extraordinar.