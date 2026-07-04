Manchester City, investiție uriașă pentru un puști de doar 16 ani! Ce sumă a plătit echipa lui Enzo Maresca

Manchester City este de neoprit pe piața transferurilor, după instalarea pe bancă a lui Enzo Maresca. După ce a rezolvat mutarea lui Elliot Anderson pentru o sumă record, conducerea „cetățenilor” va plăti o sumă uriașă pentru un puști de doar 16 ani.
Gruparea de pe Etihad Stadium a bătut palma cu cei de la Leicester City pentru transferul definitiv al lui Jeremy Monga, fotbalist format la academia „vulpilor”.
Manchester City l-a transferat pe Jeremy Monga
Manchester City a făcut o investiție importantă pentru viitor, după ce a ajuns la un acord cu cei de la Leicester pentru transferul definitiv al lui Jeremy Monga.
În vârstă de doar 16 ani, fotbalistul format la academia „vulpilor” va pleca pentru 12,5 milioane de lire sterline, sumă care include și bonusuri de performanță.
Acesta a strâns 37 de apariții pentru prima echipă a celor de la Leicester, reușind un gol și trei assist-uri. Monga evoluează pe postul de extremă stânga. El are deja și 10 selecții la naționala sub 19 ani a Angliei.
🚨 Manchester City reach agreement with Leicester City to sign Jeremy Monga. Deal for 16yo #LCFC winger £12.5m (£10m + £2.5m) & percentage of future sale. #MCFC secure England youth int’l despite #AFC pursuit & strong interest from elsewhere @TheAthleticFC https://t.co/ov6dyuVF1R
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 4, 2026
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