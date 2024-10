Lando Norris insistă că nu trebuia penalizat în duelul cu Max Verstappen din MP al Statelor Unite: "Încă mai cred că am dreptate" - Antena Sport

Lando Norris insistă că nu trebuia penalizat în duelul cu Max Verstappen din MP al Statelor Unite: "Încă mai cred că am dreptate"

Lando Norris insistă că nu trebuia penalizat în duelul cu Max Verstappen din MP al Statelor Unite. Pilotul celor de la McLaren a trecut al treilea linia de sosire pe COTA, după cei doi piloţi Ferrari, Charles Leclerc şi Carlos Sainz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, britanicul nu s-a putut bucura de podium, deoarece a fost penalizat cu cinci secunde pentru depăşirea limitelor circuitului. Astfel, Max Verstappen a urcat pe locul 3, Norris rămânând în afara podiumului. Cursa a fost în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Lando Norris insistă că nu trebuia penalizat în duelul cu Max Verstappen din MP al Statelor Unite: „Încă mai cred că am dreptate”

La finalul cursei, Lando Norris a declarat că încă mai crede că are dreptate. Chiar dacă a recunoscut că a greşit atunci când a crezut că era în faţa lui Verstappen în viraj, pilotul McLaren este de părere că nu trebuia penalizat pentru că şi-a păstrat poziţia, deoarece triplul campion mondial a avut şi el o ieşire largă din viraj, depăşind limitele circuitului:

„E clar că nu i-am dat poziţia înapoi pentru că am crezut că aveam dreptate. Încă mai cred că am dreptate, ţinând cont că Max a ieşit de pe circuit. În mod normal, dacă îţi aperi poziţia şi ieşi de pe circuit, trebuie să dai înapoi poziţia. În cazul acesta, eu am fost în faţă, mi-am păstrat poziţia pentru că el trebuia să o dea înapoi. Aşa s-au întâmplat lucrurile.

Cred că am făcut lucrul corect, dar nu fac eu regulile. Max a pilotat foarte bine, a fost o întrecere grozavă între noi, o luptă frumoasă. El s-a apărat bine, iar eu am făcut tot ce am putut”, a declarat Lando Norris, citat de formula1.com.