Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei - Antena Sport

Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei. Lando Norris s-a impus în cursa de la Hungaroring. A fost o nouă “dublă” pentru McLaren, colegul lui Norris, Oscar Piastri, clasându-se pe locul 2. Charles Leclerc, care a plecat din pole-position în Ungaria, a terminat doar pe locul 4 cursa de la Hungaroring.
