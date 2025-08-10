Un fost campion mondial din F1 a spus cine vrea să fie colegul lui Max Verstappen la Red Bull. A dat trei nume - Antena Sport

Max Verstappen nu mai are în monopostul de la Red Bull rezultatele pe care le-a înregistrat în ultimii ani, în care a cucerit patru titluri mondiale consecutive. În 2025, olandezul nu a avut noroc nici în ceea ce privește coechipierii săi, după ce Liam Lawson a fost dat afară, iar Yuki Tsunoda a strâns are și el multe curse sub așteptări.

Situația în care se află Verstappen a fost analizată și de Jacques Vileneuve, fost campion mondial alături de Williams.

Vileneuve vrea să îl vadă pe Norris, Alonso sau pe Leclerc lângă Verstappen

Fostul pilot canadian este de părere că unul din motivele pentru care Max nu se ridică la nivelul așteptărilor nu stă doar în lipsa de randament a monopostului, ci și lipsa de competitivitate care nu este oferită de colegul său. Până în acest moment, Verstappen a “cărat” Red Bull în spate în acest sezon și sunt șanse mici ca situația să se schimbe după pauza de vară.

Din acest motiv, Vileneuve a dat trei nume de piloți pe care îi vede lângă olandezul de 27 de ani, respectiv Charles Leclerc, Lando Norris și Fernando Alonso, ultimul dintre ei fiind asociat și în trecut cu o mutare la Red Bull.

“Asta i-ar ajuta să cuantifice lucrurile. Știm că Verstappen e excepțional, dar piloții de lângă el pur și simplu nu au fost îndeajuns de buni.