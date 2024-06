Max Verstappen a vorbit despre România - Olanda chiar înainte de MP al Austriei (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY): "Luptă strânsă!" - Antena Sport

Max Verstappen a vorbit despre România - Olanda chiar înainte de MP al Austriei (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY): "Luptă strânsă!" Max Verstappen, după calificările din Marele Premiu al Austriei / Antena Sport Max Verstappen a vorbit despre România – Olanda chiar înainte de MP al Austriei. „Tricolorii” vor juca pe 2 iulie marele meci pentru un loc în sferturile de finală de la EURO 2024, iar triplul campion mondial va urmări cu mare interes partida de la Munchen. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Max Verstappen va pleca din pole-position în cursa de duminică, din Marele Premiu al Austriei, care va începe la ora 15:45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen a vorbit despre România – Olanda chiar înainte de MP al Austriei (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY): „Luptă strânsă!” Max Verstappen a avut o zi de vis sâmbătă. Mai întâi, triplul campion mondial s-a impus în cursa de sprint de la Spielberg, după care a obţinut şi pole-position-ul, după ce a fost cel mai rapid pilot în calificările pentru cursa de sâmbătă din Marele Premiu al Austriei. După calificările de sâmbătă, Max Verstappen a fost întrebat ce părere are despre următorul duel al Olandei de la EURO 2024. Naţionala lui Ronald Koeman va întâlni România pentru un loc în sferturile de finală ale Campionatului European. Mare fan al fotbalului, Verstappen se aşteaptă ca „tricolorii” să le pună probleme olandezilor în meciul de marţi, de la Munchen. El a lăudat şi jocul României, fiind convins că duelul nu trebuie ratat: Reclamă

Reclamă 4

„Bineînţeles, sper ca Olanda să câştige. Eu sunt fanul Olandei. Cred că va fi o luptă strânsă. Ambele echipe joacă foarte bine. După cum aţi văzut, multe surprize se pot întâmpla. Nu poţi să tratezi meciul relaxat. Bineînţeles, va fi un meci bun de urmărit”, a declarat Max Verstappen, după calificările din Marele Premiu al Austriei.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă