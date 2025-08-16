Veste excelentă pentru FCSB. Un titular se întoarce pentru play-off-ul Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Veste excelentă pentru FCSB. Un titular se întoarce pentru play-off-ul Europa League

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 12:23

Jucătorii de la FCSB, după derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va avea loc pe 21 august.

Campioana României s-a confruntat cu numeroase accidentări și suspendări în startul de sezon atât la nivel european, cât și intern.

Risto Radunovic va reveni pentru “dubla” cu Aberdeen

Jucătorul care a ratat ultimele trei meciuri ale FCSB-ului (cele cu Drita și cu Unirea Slobozia din campionat) s-a refăcut după ce și-a tratat pubalgia care l-a ținut pe termen scurt departe de gazon, potrivit Fanatik. Radunovic a mers în Serbia la un specialist în tratarea acestor probleme medicale și șansele să revină pe teren pentru meciurile cu Aberdeen sunt mari.

Pentru a nu-l forța, Elias Charalambous nu îl va folosi în meciul cu Rapid de duminică, astfel încât să aibă încă puțin timp să se recupereze și să fie apt 100% pentru turul cu echipa care a câștigat Cupa Scoției în sezonul trecut. Ultimul meci în care a jucat Radunovic a fost derby-ul pierdut cu Dinamo cu scorul de 4-3.

În locul muntenegreanului, Charalambous l-a folosit pe acea poziție pe Pantea, care deși nu a arătat rău, nu se compară cu omul de bază de pe acel post. FCSB va da peste Rapid mâine de la ora 21:30, după care o va întâlni pe Aberdeen în deplasare, joi de la ora 21:45.

