McLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri - Antena Sport

McLaren, campioana la constructori în ultimele două sezoane din Formula 1, și-a prezentat mașina pe care o va folosi în sezonul 2026. La evenimentul care a avut loc în Bahrain au fost prezenți Lando Norris, Oscar Piastri, dar și cei mai importanți oameni din conducerea echipei britanice.

Ziua de 9 februarie a fost marcată în lumea “Marelui Circ” de prezentarea a două monoposturi, primul fiind cel de Cadillac, iar McLaren au dezvăluit și ei cum va arăta mașina lor. Cu două zile înainte ca testele din pre-sezon din Asia să înceapă, trupa “papaya” a profitat că se află deja în Bahrain și a organizat de acolo evenimentul în care au arătat detaliile noii invenții.

Reacțiile oferite de Lando Norris și Oscar Piastri după prezentarea monoposturilor

Lando Norris, campionul mondial, a recunoscut că monopostul este extrem de diferit spre comparație cu ce a mai pilotat până acum. Este cunoscut că sezonul 2026 vine cu modificări noi la monoposturi, cum ar fi o aerodinamică diferită, plus șasiuri mai scurte și înguste, la care se adaugă noi unități de putere, cu distribuție 50/50 între motorul cu ardere internă și cel electric.

“E un monopost diferit față de tot ce am mai condus. Seamănă cu mașinile din 2017 și 2018, are mai multă putere, e o provocare să conduci cu schimbarea aderenței“, a spus Norris, potrivit marca.com.

