McLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri - Antena Sport

McLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri
Foto

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 20:25

Monopostul McLaren, prezentat / YouTube McLaren

McLaren, campioana la constructori în ultimele două sezoane din Formula 1, și-a prezentat mașina pe care o va folosi în sezonul 2026. La evenimentul care a avut loc în Bahrain au fost prezenți Lando Norris, Oscar Piastri, dar și cei mai importanți oameni din conducerea echipei britanice.

Ziua de 9 februarie a fost marcată în lumea “Marelui Circ” de prezentarea a două monoposturi, primul fiind cel de Cadillac, iar McLaren au dezvăluit și ei cum va arăta mașina lor. Cu două zile înainte ca testele din pre-sezon din Asia să înceapă, trupa “papaya” a profitat că se află deja în Bahrain și a organizat de acolo evenimentul în care au arătat detaliile noii invenții.

Reacțiile oferite de Lando Norris și Oscar Piastri după prezentarea monoposturilor

Lando Norris, campionul mondial, a recunoscut că monopostul este extrem de diferit spre comparație cu ce a mai pilotat până acum. Este cunoscut că sezonul 2026 vine cu modificări noi la monoposturi, cum ar fi o aerodinamică diferită, plus șasiuri mai scurte și înguste, la care se adaugă noi unități de putere, cu distribuție 50/50 între motorul cu ardere internă și cel electric.

E un monopost diferit față de tot ce am mai condus. Seamănă cu mașinile din 2017 și 2018, are mai multă putere, e o provocare să conduci cu schimbarea aderenței“, a spus Norris, potrivit marca.com.

Oscar Piastri, care a terminat sezonul trecut pe poziția a treia, s-a arătat încântat de cum arată noul model al celor de la McLaren, denumit MCL40. Australianul a vorbit de asemenea cu entuziasm despre următorul sezon în care va ținti cu siguranță un titlu mondial.

Noul monopost MCL40 arată excelent, e bine că am dus mai departe designul de la mașina care a câștigat campionatul din 2025. E mereu distractiv să concurezi într-o mașină papaya. Mulțumesc celor din fabrică, fanilor și partenerilor pentru susținere.

Avem o provocare mare în față cu noile regulamente, dar mă îndrept spre acest an cu multă pozitivitate și sunt pregătit să iau în piept această nouă eră din Formula 1 pe care o avem în față.

Am învățat multe de anul trecut, deci mă simt mai puternic ca niciodată, abia aștept să văd ce putem realiza anul acesta, haide“, a spus Piastri, potrivit formula1.com.

1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
