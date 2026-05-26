Gigi Becali vrea să dea lovitura: “Crește clubul cu 30-40 de milioane”. Anunțul făcut înainte de Dinamo – FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 26 mai 2026, 8:41

Gigi Becali a vorbit înainte de barajul dintre FCSB și Dinamo despre miza pe care o are partida de pe Arcul de Triumf. Latifundiarul din Pipera s-a raportat la două aspecte, banii primiți de la UEFA și coeficientul clubului, ajungând la concluzia că echipa sa va ajunge să încaseze zeci de milioane de euro din competiții europene, pentru că va putea să evolueze inclusiv în Liga Campionilor.

FCSB se pregătește pentru barajul de Conference League contra lui Dinamo, după ce a învins-o pe FC Botoșani în “semifinală” după un meci spectaculos, încheiat cu scorul de 4-3. Cu câteva zile înainte de derby, Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni și a analizat ce efecte ar putea să aibă o nouă calificare în cupele europene asupra echipei pe care o patronează.

Gigi Becali a anunțat mizele pentru barajul cu Dinamo: banii și coeficientul UEFA

În primă fază, finanțatorul roș-albaștrilor s-a raportat la potul financiar pe care FCSB ar urma să îl primească în cazul în care trece de rivala sa și merge în grupa de Conference League, mai exact 10 milioane de euro. Ulterior, Becali a vorbit și despre coeficientul UEFA care ar ajuta-o ulterior pe trupa bucureșteană să aibă un parcurs mai facil în preliminarii.

Latifundiarul din Pipera a ajuns până la concluzia că FCSB va ajunge să fie cap de serie în play-off-ul pentru grupa de UCL, iar echipa sa va ajunge pe plus cu o sumă cuprinsă între 30 și 40 de milioane de euro.

Noi dacă ne calificăm și mergem în Conference, e un an chiar foarte bun. Pe noi ne interesează cupele europene. Banii și coeficientul. Că nu e UCL, că nu e Europa League, e adevărat. Dar pe noi ne interesează banii, care sunt 10 milioane. Ăsta e meci de 10 milioane, că noi ne calificăm.

La Dinamo nu e, că nu e cap de serie. Noi suntem cap de serie până în play-off inclusiv. Ne calificăm în Conference, luăm 10 milioane de euro cel puțin. Dar nu numai asta.

Coeficientul făcut! E foarte bun anul. Orice an pe care îl adăugăm la coeficientul UEFA e foarte bun. Miza e mult mai mare. 10 milioane sunt 10 milioane, dar dacă faci coeficientul, ăla îți dă o invitație în Champions League. Noi avem doi ani, mi se pare. Se ia pe ultimii cinci ani coeficientul.

Noi am făcut doi ani și trebuie să îl facem pe al treilea. Să eliminăm ăia trei ani în care nu am făcut. Să facem acum al treilea an coeficient, mai rămân doi ani. Dacă noi facem cinci ani, noi avem apoi coeficient și mergem cap de serie în Champions League, în play-off. Asta e puterea clubului, coeficientul UEFA. Mai crește clubul cu încă 30-40 de milioane dacă facem coeficient“, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

Partida dintre FCSB și Dinamo va avea loc vineri de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf. Formația care va câștiga se va califica în turul 2 preliminar Conference League.

