“Avem mari speranţe în el”. Mihai Stoica a anunţat o revenire importantă la FCSB, pentru sezonul viitor

Mihai Stoica a anunţat o revenire importantă la FCSB, pentru sezonul viitor. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor îşi pune mari speranţe în Ricardo Pădurariu, fundaşul de 19 ani care a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul, în acest sezon.
Mihai Stoica a transmis că tânărul apărător stânga ar putea deveni o piesă importantă în echipa lui Marius Baciu. Pădurariu ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Risto Radunovic.
Împrumutul lui Ricardo Pădurariu la Corvinul, echipă care a reuşit să promoveze în Liga 1, va expira în această vară, astfel că el se va întoarce la FCSB. Mihai Stoica a declarat că fundaşul ar urma să reprezinte o soluţie importantă pentru roş-albaştri, în vederea regulii U21.
În a doua parte a sezonului, FCSB l-a titularizat pe portarul Matei Popa, pentru a îndeplini regula U21. În lipsa acestuia, accidentat în partida cu Unirea Slobozia, roş-albaştrii s-au bazat atât pe Alexandru Stoian, cât şi pe Mihai Toma.
“Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe în el.
Dacă ar fi ce credem noi, putem să ne dublăm acolo cu încă un jucător sub vârstă, un jucător care să joace și dreapta și stânga. Deci nu știu dacă jucăm cu portar sub vârstă. Un portar foarte tânăr, la un meci cu asemenea încărcătură… Rafa Munteanu, de la Farul, a făcut un sezon excelent, dar acum a fost marcat de miza meciului (n.r. la partida de baraj contra Chindiei).
Astea nu sunt meciuri pentru copii de 19 ani. Nu se știe dacă vom juca cu portar sub vârstă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ricardo Pădurariu este cotat la suma de 400.000 de euro. La Corvinul, fundaşul a bifat 33 de meciuri în toate competiţiile, reuşind să marcheze trei goluri şi să ofere o pasă decisivă.
