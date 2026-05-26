“Avem mari speranţe în el”. Mihai Stoica a anunţat o revenire importantă la FCSB, pentru sezonul viitor

Mihai Stoica a anunţat o revenire importantă la FCSB, pentru sezonul viitor. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor îşi pune mari speranţe în Ricardo Pădurariu, fundaşul de 19 ani care a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul, în acest sezon.

Mihai Stoica a transmis că tânărul apărător stânga ar putea deveni o piesă importantă în echipa lui Marius Baciu. Pădurariu ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Risto Radunovic.

Împrumutul lui Ricardo Pădurariu la Corvinul, echipă care a reuşit să promoveze în Liga 1, va expira în această vară, astfel că el se va întoarce la FCSB. Mihai Stoica a declarat că fundaşul ar urma să reprezinte o soluţie importantă pentru roş-albaştri, în vederea regulii U21.

În a doua parte a sezonului, FCSB l-a titularizat pe portarul Matei Popa, pentru a îndeplini regula U21. În lipsa acestuia, accidentat în partida cu Unirea Slobozia, roş-albaştrii s-au bazat atât pe Alexandru Stoian, cât şi pe Mihai Toma.

“Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe în el.