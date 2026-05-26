Kyros Vassaras ar putea pleca de la CCA. Variantele luate în calcul pentru înlocuire: “Se discută foarte serios”

Kyros Vassaras (60 de ani) ar putea pleca de la CCA în vară. Marius Avram a dezvăluit că “se pune serios problema schimbării” şefului Comisiei Centrale a Arbitrilor.
Fostul arbitru a dezvăluit că cei care stau “la pândă” pentru a-i lua locul lui Kyros Vassaras în fruntea CCA sunt Alexandru Deaconu sau Ovidiu Haţegan.
Totodată, Marius Avram a declarat că în mandatul lui Kyros Vassaras, nu s-a adus nicio schimbare importantă în arbitrajul românesc. Acesta a subliniat şi lipsa de comunicare a şefului Comisiei Centrale a Arbitrilor, care “cedează” doar când este vorba despre faze extrem de controversate din anumite partide din Liga 1.
“Ce am auzit este că în vara asta se pune cu adevărat problema schimbării lui Vassaras. Nu că s-a luat o decizie, ci că se discută foarte serios lucrul ăsta. Apar pretendenți, ca Deaconu, ca Hațegan, care sunt acolo pregătiți oricând să ia locul.
Se vorbește de un lobby puternic al lui Hațegan, al lui Deaconu, de posibilitatea păstrării unui străin. E prima dată când se vorbește serios. Cel mai bun ar fi Alexandru Deaconu (n.r. ironic). Glumeam, evident. Pentru că el și-a demonstrat limitele în trecut și am văzut ce a făcut, lucrurile au fost sub orice critică.
Dar cu Vassaras nu s-a schimbat nimic de când a venit. A explicat că o să fie transparență, că o să explice… Zero! Doar la presiunea media și a cluburilor și numai atunci când sunt scandaluri imense.
Un alt lucru era promovarea anuală a tinerilor arbitri. Până a promovat unul, au trecut 10 ani. Și acum ne întrebăm care sunt arbitrii ăia promovați de Vassaras”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro.
- Kyros Vassaras este preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din 2014
