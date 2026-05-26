Home | Fotbal | Kyros Vassaras ar putea pleca de la CCA. Variantele luate în calcul pentru înlocuire: “Se discută foarte serios”

Kyros Vassaras ar putea pleca de la CCA. Variantele luate în calcul pentru înlocuire: “Se discută foarte serios”

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 8:28

Comentarii
Kyros Vassaras ar putea pleca de la CCA. Variantele luate în calcul pentru înlocuire: Se discută foarte serios

Kyros Vassaras, preşedinte CCA / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Kyros Vassaras (60 de ani) ar putea pleca de la CCA în vară. Marius Avram a dezvăluit că “se pune serios problema schimbării” şefului Comisiei Centrale a Arbitrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul arbitru a dezvăluit că cei care stau “la pândă” pentru a-i lua locul lui Kyros Vassaras în fruntea CCA sunt Alexandru Deaconu sau Ovidiu Haţegan.

Kyros Vassaras ar putea pleca de la CCA

Totodată, Marius Avram a declarat că în mandatul lui Kyros Vassaras, nu s-a adus nicio schimbare importantă în arbitrajul românesc. Acesta a subliniat şi lipsa de comunicare a şefului Comisiei Centrale a Arbitrilor, care “cedează” doar când este vorba despre faze extrem de controversate din anumite partide din Liga 1.

“Ce am auzit este că în vara asta se pune cu adevărat problema schimbării lui Vassaras. Nu că s-a luat o decizie, ci că se discută foarte serios lucrul ăsta. Apar pretendenți, ca Deaconu, ca Hațegan, care sunt acolo pregătiți oricând să ia locul.

Se vorbește de un lobby puternic al lui Hațegan, al lui Deaconu, de posibilitatea păstrării unui străin. E prima dată când se vorbește serios. Cel mai bun ar fi Alexandru Deaconu (n.r. ironic). Glumeam, evident. Pentru că el și-a demonstrat limitele în trecut și am văzut ce a făcut, lucrurile au fost sub orice critică.

Reclamă
Reclamă

Dar cu Vassaras nu s-a schimbat nimic de când a venit. A explicat că o să fie transparență, că o să explice… Zero! Doar la presiunea media și a cluburilor și numai atunci când sunt scandaluri imense.

Un alt lucru era promovarea anuală a tinerilor arbitri. Până a promovat unul, au trecut 10 ani. Și acum ne întrebăm care sunt arbitrii ăia promovați de Vassaras”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro.

  • Kyros Vassaras este preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din 2014
"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Vedeta TV pe care Octavian Popescu a înnebunit-o cu golul din FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”. Foto și Video
Fanatik.ro
Vedeta TV pe care Octavian Popescu a înnebunit-o cu golul din FCSB – FC Botoșani 4-3: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”. Foto și Video
10:19

Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă. Apelul făcut către fani
10:19

Marius Marin pleacă de la Pisa după 8 ani! Scrisoare emoționantă de “adio”: “A fost acasă”
9:51

“Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit
9:50

VIDEOCleveland – New York 93-103 (4-0 la general). Knicks zdrobesc Cleveland și revin în Finala NBA după 27 de ani
9:35

FotoS-a dat drumul la grătare! Cristi Chivu, participant la o petrecere inedită după ce a făcut eventul cu Inter
9:28

Cele patru transferuri cerute de Jose Mourinho la Real Madrid. Spaniolii i-au aflat planurile antrenorului
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 3 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total