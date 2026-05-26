În Formula 1, fiecare secundă și picătură contează. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Canadei

Am văzut toți cum decizia luată de McLaren de a-și echipa ambele mașini cu pneuri intermediare la startul Marelui Premiu din Canada a dus, până la urmă, la ratarea șanselor.

Privită retroactiv, a fost o idee catastrofală. Dacă însă ne întoarcem înapoi în timp la momentul luării acestei decizii, nu era chiar atât de aberantă.

A fost startul cu pneuri intermediare chiar o mare greșeală?

Exact asta a explicat Andrea Stella, directorul echipei. Când s-a luat decizia, toată lumea a fost de acord că merita încercat. Ploua, cerul era negru, iar pneurile intermediare sunt testate și gândite pentru asfalt ud, deci pentru temperaturi mai reduse. Erau 12 grade Celsius la ora startului. Mașinile echipate cu gume slick au avut nevoie de câteva tururi pentru a le aduce la temperatura optimă de funcționare. Așa cum s-a văzut în cazul lui Lando Norris, care a trecut la start de pe locul al treilea pe primul, intermediarele au mai multă aderență în astfel de condiții.

Și amânarea startului a schimbat datele

În al doilea rând, blocarea pe grilă a lui Lindblad, a dus la un nou tur de formare și la un nou start. Au mai trecut câteva minute bune, răstimp în care ploaia s-a oprit. Dar dacă, așa cum spune Stella, s-ar fi produs startul la ora inițială, iar ploaia ar fi continuat, chiar și fără să se întețească? ”Am fi putut vedea, cred, mașinile echipate cu pneuri slick luptându-se pentru aderență.” Chiar și Piastri, care a chestionat în timpul tururilor de formare decizia de a lua startul cu intermediare, a admis că fusese și el de acord cu această idee.

Pneurile pot fi schimbate până la semnalul de ”3 minute înainte de start”, pe grilă.