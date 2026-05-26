Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Daniel Pancu. Ce a spus despre viitorul lui, după plecarea de la Rapid

Costel Gâlcă a susţinut ultima conferinţă de presă la Rapid, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, din ultimul meci din play-off al sezonului. Antrenorul a recunoscut că nu regretă faptul că i-a antrenat pe giuleşteni, însă pleacă dezamăgit de la formaţia de sub Grant.
Rapid a ratat toate obiectivele sezonului, după un play-off dezastruos. Giuleştenii au încheiat stagiunea pe locul cinci, înregistrând o singură victorie în play-off.
Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Daniel Pancu
Costel Gâlcă şi-a luat la revedere de la Rapid şi a lansat noi acuzaţii grave la adresa conducerii. Acesta s-a plâns de faptul că nu a fost lăsat să ia deciziile corecte la echipă, pe parcursul sezonului.
De asemenea, Gâlcă i-a urat succes noului antrenor de la Rapid, care urmează să fie Pancu. Acesta îşi doreşte ca legenda giuleştenilor să ia deciziile corecte, în următorul sezon.
“Suporterii merită mult mai mult. Obiectivul nu a fost atins. Am vorbit cu jucătorii. Le-am spus că le mulțumesc pentru că au făcut 10 luni extraordinare. După meciul cu U Cluj nu am știut să mai gestionăm situațiile. Eu le mulțumesc suporterilor pentru că au apreciat munca noastră. Păcat că nu am putut să le oferim mai mult. Nu am putut să le aducem o bucurie.
Nu am discutat cu conducerea din aprilie. Hai să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau cu totul diferite. Avem un director sportiv. Eu am vorbit despre problemele care există. Nu putem spune că vina îmi aparține în totalitate. Puteam să plec. Nu poți să nu iei decizii când știi că în echipă sunt probleme. Eu, de felul meu, sunt foarte direct. Îmi asum ce s-a întâmplat pentru că eu sunt antrenorul, dar dacă depindea de mine se luau alte decizii. Fiecare și-a spus părerea.
Nu regret că am semnat cu Rapid, dar trebuia să am alte clauze în contract. Trebuia să decid eu mai mult. Vom vedea unde voi ajunge. Eu știu discuțiile de mult mai dinainte. Nu mă deranjează cu cine au vorbit. Pot prezenta orice antrenor. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Durerea e mai mare pentru că s-a muncit mult. Nu dau sfaturi noului antrenor, dar îi urez succes. Trebuie luate deciziile alea bune. Trebuie să riști. Să evaluezi jucătorii și antrenorul cum trebuie. Eu sper că voi reveni pe bancă cât mai repede. În SuperLigă nu cred. Mi-aș dori să antrenez, dar nu cred“, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă, după Rapid – Universitatea Craiova 0-0.
Daniel Pancu a fost prezent în Giuleşti la duelul Rapidului cu Universitatea Craiova. Antrenorul urmează să se despartă de CFR Cluj, echipă pe care o antrenează din toamna anului trecut.
