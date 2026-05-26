Lionel Messi a primit verdictul medicilor! Ce problemă are starul Argentinei înainte de Cupa Mondială

Lionel Messi se confruntă cu o “oboseală musculară” la ischiogambierul stâng, cu mai puţin de trei săptămâni înaintea startului Cupei Mondiale de fotbal, a anunţat Inter Miami, luni, după ce superstarul argentinian a fost nevoit să părăsească terenul în timpul ultimului meci al echipei sale înaintea turneului final, informează Reuters.

Messi a părăsit terenul în minutul 73 al meciului câştigat de Inter Miami cu scorul de 6-4 în faţa Philadelphiei Union, după ce s-a ţinut cu mâna de partea din spate a coapsei stângi, în urma unei lovituri libere.

Anunțul făcut de Inter Miami despre situația medicală a lui Messi

“După efectuarea unor teste medicale suplimentare luni, diagnosticul iniţial indică o supraîncărcare asociată cu oboseala musculară la ischiogambierul stâng“, a precizat Inter Miami într-un comunicat.

“Calendarul pentru revenirea sa la activitatea fizică va depinde de progresul său clinic şi funcţional“, a adăugat clubul din Florida.