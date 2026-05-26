Lionel Messi a primit verdictul medicilor! Ce problemă are starul Argentinei înainte de Cupa Mondială

Lionel Messi se confruntă cu o “oboseală musculară” la ischiogambierul stâng, cu mai puţin de trei săptămâni înaintea startului Cupei Mondiale de fotbal, a anunţat Inter Miami, luni, după ce superstarul argentinian a fost nevoit să părăsească terenul în timpul ultimului meci al echipei sale înaintea turneului final, informează Reuters.
Messi a părăsit terenul în minutul 73 al meciului câştigat de Inter Miami cu scorul de 6-4 în faţa Philadelphiei Union, după ce s-a ţinut cu mâna de partea din spate a coapsei stângi, în urma unei lovituri libere.
Anunțul făcut de Inter Miami despre situația medicală a lui Messi
“După efectuarea unor teste medicale suplimentare luni, diagnosticul iniţial indică o supraîncărcare asociată cu oboseala musculară la ischiogambierul stâng“, a precizat Inter Miami într-un comunicat.
“Calendarul pentru revenirea sa la activitatea fizică va depinde de progresul său clinic şi funcţional“, a adăugat clubul din Florida.
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026
Antrenorul echipei Inter Miami, Guillermo Hoyos, a minimalizat problema după meci, spunând că Messi părea obosit după ce a jucat pe un teren “greu”. Major League Soccer s-a întrerupt acum din cauza Cupei Mondiale, care va fi găzduită de Statele Unite împreună cu Canada şi Mexic, în perioada 11 iunie-19 iulie.
Messi, inclus de Lionel Scaloni în lotul preliminar al Argentinei pentru World Cup
Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, l-a inclus pe Messi, octuplu câştigător al Balonului de Aur, în lotul provizoriu de 55 de jucători, anunţat la începutul acestei luni, înaintea meciului de debut al campioanei mondiale en titre împotriva Algeriei, programat pe 16 iunie la Kansas City.
Messi a fost căpitanul Argentinei în campania triumfătoare de la turneul final din Qatar, în 2022, fiind aşteptat să conducă din nou naţionala ţării sale, la cea de-a şasea sa participare la o Cupă Mondială.
Sursa: Agerpres.ro
