FIA anunță noi schimbări în Formula 1: motoarele vor fi modificate, scade puterea sistemelor electrice

Motoarele din Formula 1 vor suferi noi modificări din sezonul viitor, a anunțat vineri FIA. Scopul: reducerea dependenței de energia electrică în timpul curselor.

Anunțul vine după ce au avut loc alte modificări pentru Marele Premiu de la Miami, când piloții trebuiau să reducă ritmul casă poată recupera energia motorului.

Noi schimbări anunțate de FIA

Dacă pentru actualul sezon a avut loc o schimbare majoră în ceea ce privește importanța componente electrice, pentru 2027 această importanță va fi diminuată. Concret: creșterea pentru anul acesta a fost de la 120kW la 350kW, ceea ce ducea la un raport de 50-50 cu puterea produsă de motorul termic. Pentru 2027, puterea motorului termic va fi crescută cu 50kW, iar puterea sistemelor electrice va fi redusă cu 50kW. Astfel, raportul va fi de aproximativ 60-40.

Schimbarea aceasta fost aprobată, în principiu, de grupul cheie de acționari F1, însă rămâne cel puțin pentru moment la stadiul de propunere.

„S-a convenit că sunt necesare discuții suplimentare, mult mai detaliate, în grupuri tehnice formate din echipe și producători de motoare înainte de stabilirea pachetului final de reguli pentru 2027.