Home | Formula 1 | FIA anunță noi schimbări în Formula 1: motoarele vor fi modificate, scade puterea sistemelor electrice

FIA anunță noi schimbări în Formula 1: motoarele vor fi modificate, scade puterea sistemelor electrice

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 20:05

Comentarii
FIA anunță noi schimbări în Formula 1: motoarele vor fi modificate, scade puterea sistemelor electrice

FIA anunță noi modificiări ale motoarelor pentru sezonul 2027 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Motoarele din Formula 1 vor suferi noi modificări din sezonul viitor, a anunțat vineri FIA. Scopul: reducerea dependenței de energia electrică în timpul curselor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul vine după ce au avut loc alte modificări pentru Marele Premiu de la Miami, când piloții trebuiau să reducă ritmul casă poată recupera energia motorului.

Noi schimbări anunțate de FIA

Dacă pentru actualul sezon a avut loc o schimbare majoră în ceea ce privește importanța componente electrice, pentru 2027 această importanță va fi diminuată. Concret: creșterea pentru anul acesta a fost de la 120kW la 350kW, ceea ce ducea la un raport de 50-50 cu puterea produsă de motorul termic. Pentru 2027, puterea motorului termic va fi crescută cu 50kW, iar puterea sistemelor electrice va fi redusă cu 50kW. Astfel, raportul va fi de aproximativ 60-40.

Schimbarea aceasta fost aprobată, în principiu, de grupul cheie de acționari F1, însă rămâne cel puțin pentru moment la stadiul de propunere.

„S-a convenit că sunt necesare discuții suplimentare, mult mai detaliate, în grupuri tehnice formate din echipe și producători de motoare înainte de stabilirea pachetului final de reguli pentru 2027.

Reclamă
Reclamă

Propunerea este rezultatul unei serii de consultări desfășurate în ultimele săptămâni între FIA și toate părțile implicate, cu contribuții importante inclusiv din partea piloților de Formula 1.

Următorul pas va fi prezentarea oficială a modificărilor de regulament, după definitivarea acestora, pentru un vot electronic în cadrul World Motor Sport Council, imediat ce producătorii de unități de putere își vor da acordul asupra pachetului” a anunțat FIA.

Revin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna maiRevin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna mai
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Observator
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
Fanatik.ro
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
20:02

LIVE VIDEORomânia – Franţa 0-1. Tricolorele luptă pentru medalie la Campionatul Mondial. Adina Diaconu pierde meciul 1
20:00

UTA Arad – Csikszereda 1-0. Succes la limită pentru echipa lui Adi Mihalcea
19:29

CFR Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Meci crucial în lupta la titlu. Surprize mari în echipele de start
19:29

Cum au reacționat jucătorii Barcelonei după ce au aflat de bătaia dintre Valverde și Tchouameni
19:17

Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru finala cu Arsenal de la Budapesta! Decizia luată de președintele PSG
18:58

„Șomerul” care a mers cu Brazilia la Mondial, a dat două goluri fabuloase și apoi a dispărut
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”