Red Bull, anunţ ferm în privinţa viitorului lui Max Verstappen: “Îl veţi vedea zâmbind”

Red Bull vrea să revină în top în 2027, spune şeful francez Laurent Mekies, care respinge „zvonurile” despre plecarea cvadruplului campion mondial Max Verstappen.

Într-un interviu acordat AFP, inginerul în vârstă de 49 de ani care i-a succedat britanicului Christian Horner în urmă cu mai puţin de un an dă asigurări şi că tânărul parizian Isack Hadjar este „solid” şi „extrem de bine integrat” în echipa care a fost de şase ori campioană mondială la constructori, cel mai recent în 2022 şi 2023 cu Verstappen.

Olandezul a ratat la limită un al cincilea titlu anul trecut, dar începutul anului 2026 a fost dificil pentru Red Bull: Verstappen este pe locul şapte, Hadjar pe locul 14, iar echipa este mult în urma Mercedes, Ferrari şi McLaren în clasamentul provizoriu după patru Grand Prix-uri.

„Nu am reuşit să le oferim lui Max şi Isack o maşină cu consecvenţa de care au nevoie pentru a avea încrederea de a avansa”, recunoaşte Laurent Mekies, în marja „istoricului” Mare Premiu al Franţei de la Le Castellet (Var), un weekend de curse pe circuitul Paul Ricard unde foste staruri şi piloţi actuali – Alain Prost, Jacques Villeneuve, Isack Hadjar şi Pierre Gasly – au testat maşini din anii 1970 până în anii 2000.

Întrebat despre o revenire în vârf în acest an şi în 2027, directorul echipei Red Bull a recunoscut că „nu au ajuns încă acolo”. Laurent Mekies a subliniat că echipa britanică s-a echipat anul acesta cu propria unitate de putere hibridă dezvoltată împreună cu Ford, abandonând motorul Honda. „Punctul nostru de plecare în ceea ce priveşte competitivitatea este, în mod firesc, modest”, a argumentat fostul director adjunct al echipei Scuderia Ferrari.