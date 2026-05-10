Alex Masgras Publicat: 10 mai 2026, 16:26

Red Bull, anunţ ferm în privinţa viitorului lui Max Verstappen: Îl veţi vedea zâmbind

Max Verstappen / Profimedia

Red Bull vrea să revină în top în 2027, spune şeful francez Laurent Mekies, care respinge „zvonurile” despre plecarea cvadruplului campion mondial Max Verstappen.

Într-un interviu acordat AFP, inginerul în vârstă de 49 de ani care i-a succedat britanicului Christian Horner în urmă cu mai puţin de un an dă asigurări şi că tânărul parizian Isack Hadjar este „solid” şi „extrem de bine integrat” în echipa care a fost de şase ori campioană mondială la constructori, cel mai recent în 2022 şi 2023 cu Verstappen.

Olandezul a ratat la limită un al cincilea titlu anul trecut, dar începutul anului 2026 a fost dificil pentru Red Bull: Verstappen este pe locul şapte, Hadjar pe locul 14, iar echipa este mult în urma Mercedes, Ferrari şi McLaren în clasamentul provizoriu după patru Grand Prix-uri.

„Nu am reuşit să le oferim lui Max şi Isack o maşină cu consecvenţa de care au nevoie pentru a avea încrederea de a avansa”, recunoaşte Laurent Mekies, în marja „istoricului” Mare Premiu al Franţei de la Le Castellet (Var), un weekend de curse pe circuitul Paul Ricard unde foste staruri şi piloţi actuali – Alain Prost, Jacques Villeneuve, Isack Hadjar şi Pierre Gasly – au testat maşini din anii 1970 până în anii 2000.

Întrebat despre o revenire în vârf în acest an şi în 2027, directorul echipei Red Bull a recunoscut că „nu au ajuns încă acolo”. Laurent Mekies a subliniat că echipa britanică s-a echipat anul acesta cu propria unitate de putere hibridă dezvoltată împreună cu Ford, abandonând motorul Honda. „Punctul nostru de plecare în ceea ce priveşte competitivitatea este, în mod firesc, modest”, a argumentat fostul director adjunct al echipei Scuderia Ferrari.

Datorită „ajustărilor” aduse regulamentului tehnic mult criticat privind motoarele electrice şi cu ardere internă 50/50, Verstappen a terminat pe locul cinci la Marele Premiu de la Miami, la începutul lunii mai. „Înseamnă asta că ne-am întors şi luptăm pentru victorie? Nu!”, a declarat Laurent Mekies. „Nu am ajuns încă acolo, dar vom ajunge acolo.”

Şi, insistă el, „tocmai am sărbătorit cei zece ani ai lui Max cu Oracle Red Bull Racing”. Aşadar, „atâta timp cât reuşim, aşa cum a făcut echipa an de an, să-i oferim o maşină rapidă, îl veţi vedea pe Max zâmbind”, promite directorul echipei, a cărei echipă este deţinută de gigantul austriac şi thailandez al băuturilor energizante Red Bull.

În timp ce Verstappen concurează în numeroase curse de anduranţă GT, iar şeful Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, a menţionat în presă participarea sa la cursa de 24 de ore de la Le Mans, Laurent Mekies respinge aceste zvonuri: „Zvonurile obişnuite din Formula 1 se schimbă în funcţie de dacă ai un weekend bun sau rău”.

Francezul, care şi-a petrecut o mare parte din carieră cu echipele grupului Red Bull – Toro Rosso, Racing Bulls şi Red Bull Racing, pe care o conduce din iulie – îl susţine în egală măsură pe Hadjar, care se află abia în al doilea său sezon de F1 şi primul alături de Verstappen.

Deşi a acumulat doar patru puncte şi s-a retras din cauza unui accident la Miami, „Isack a avut un început de sezon solid (…) Locuieşte în Londra. Este cu noi în fiecare săptămână în simulator. Este extrem de bine integrat în echipă”, argumentează şeful tânărului de 21 de ani, care a venit la Le Castellet pentru a conduce un Red Bull din 2011 cu motor Renault, aceeaşi maşină în care germanul Sebastian Vettel a dominat competiţia la acea vreme. În F1, „trecem prin cicluri”, conchide Laurent Mekies.

