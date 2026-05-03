Eroare de arbitraj în Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii au marcat golul victoriei după un offside clar

Bogdan Stănescu Publicat: 3 mai 2026, 23:20

Steven Nsimba, după ce a marcat golul victoriei cu Dinamo / Sport Pictures

Golul cu care Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo, marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1, a fost marcat după un offside evident. Autorul golului s-a aflat în poziţie de offside în faza golului, nu s-a dictat nimic, acţiunea a curs, iar mingea a ajuns ulterior tot la Nsimba, care a marcat.

În camera VAR s-a aflat la acest meci Cătălin Popa, arbitrul care s-a aflat în camera VAR şi la derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, 2-3, în prima etapă din play-off. Preşedintele lui Dinamo a cerut atunci ca Popa să fie recuzat, după ce giuleştenii au marcat al doilea lor gol din acel meci după un fault al lui Borza.

Acesta a fost primul meci în care Cătălin Popa a fost trimis, la VAR, la un meci al lui Dinamo, după ce formaţia din Ştefan cel Mare a cerut recuzarea.

Noi l-am recuzat pe Popa după meciul din Giulești, din play-off. E primul meci al nostru la care este delegat, de atunci.

Sper să nu fie o problemă, sper că și dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și va reuși cumva să vadă ceea ce e de văzut la camera var.

Pe mine mă «urmărește» în ultimul timp camera VAR și ce se întâmplă acolo. Calitatea suportului pe care arbitrul de centru ar trebui să-l primească din camera VAR, cel puțin în jocurile cu Dinamo, lasă de dorit.

Recuzarea a fost oficială, dar nu e o chestiune la care se judecă, procedural, ca să avem un răspuns și să ni se spună întemeiat, neîntemeiat.

Noi am trimis o adresă către CCA și i-am rugat să nu mai avem delegări de genul ăsta în acest an”, declara Andrei Nicolescu, pentru primasport.ro.

