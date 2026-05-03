Eroare de arbitraj în Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii au marcat golul victoriei după un offside clar

Golul cu care Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo, marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1, a fost marcat după un offside evident. Autorul golului s-a aflat în poziţie de offside în faza golului, nu s-a dictat nimic, acţiunea a curs, iar mingea a ajuns ulterior tot la Nsimba, care a marcat.
În camera VAR s-a aflat la acest meci Cătălin Popa, arbitrul care s-a aflat în camera VAR şi la derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, 2-3, în prima etapă din play-off. Preşedintele lui Dinamo a cerut atunci ca Popa să fie recuzat, după ce giuleştenii au marcat al doilea lor gol din acel meci după un fault al lui Borza.
Oltenii au marcat golul victoriei cu Dinamo după o fază în care autorul golului, Nsimba, s-a aflat în offside
Acesta a fost primul meci în care Cătălin Popa a fost trimis, la VAR, la un meci al lui Dinamo, după ce formaţia din Ştefan cel Mare a cerut recuzarea.
„Noi l-am recuzat pe Popa după meciul din Giulești, din play-off. E primul meci al nostru la care este delegat, de atunci.
Sper să nu fie o problemă, sper că și dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și va reuși cumva să vadă ceea ce e de văzut la camera var.
Pe mine mă «urmărește» în ultimul timp camera VAR și ce se întâmplă acolo. Calitatea suportului pe care arbitrul de centru ar trebui să-l primească din camera VAR, cel puțin în jocurile cu Dinamo, lasă de dorit.
Recuzarea a fost oficială, dar nu e o chestiune la care se judecă, procedural, ca să avem un răspuns și să ni se spună întemeiat, neîntemeiat.
Noi am trimis o adresă către CCA și i-am rugat să nu mai avem delegări de genul ăsta în acest an”, declara Andrei Nicolescu, pentru primasport.ro.
