Eroare de arbitraj în Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii au marcat golul victoriei după un offside clar

Golul cu care Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo, marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1, a fost marcat după un offside evident. Autorul golului s-a aflat în poziţie de offside în faza golului, nu s-a dictat nimic, acţiunea a curs, iar mingea a ajuns ulterior tot la Nsimba, care a marcat.

În camera VAR s-a aflat la acest meci Cătălin Popa, arbitrul care s-a aflat în camera VAR şi la derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, 2-3, în prima etapă din play-off. Preşedintele lui Dinamo a cerut atunci ca Popa să fie recuzat, după ce giuleştenii au marcat al doilea lor gol din acel meci după un fault al lui Borza.

Acesta a fost primul meci în care Cătălin Popa a fost trimis, la VAR, la un meci al lui Dinamo, după ce formaţia din Ştefan cel Mare a cerut recuzarea.

„Noi l-am recuzat pe Popa după meciul din Giulești, din play-off. E primul meci al nostru la care este delegat, de atunci.

Sper să nu fie o problemă, sper că și dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și va reuși cumva să vadă ceea ce e de văzut la camera var.