Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier - Antena Sport

Echipa de Formula 1 Red Bull şi-a dezvăluit joi, la Detroit, fief-ul noului său partener Ford, noul monopost pentru sezonul 2026, alături de noul său pilot, francezul Isack Hadjar, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts veche de peste un secol, atenţia nu s-a mai îndreptat asupra trenurilor, ci asupra maşinilor de curse, în special asupra celor ale echipelor Red Bull şi Racing Bulls, ale căror noi modele au fost dezvăluite în faţa a câteva sute de invitaţi joi seara, cu mai puţin de două luni înainte de începerea sezonului Campionatului Mondial de Formula 1, în Australia (7 martie).

Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026

Pe scenă, ceremonia a căpătat un accent francez, cel al lui Laurent Mekies, managerul Red Bull din iulie 2025, apoi al lui Isack Hadjar, tânărul pilot parizian propulsat pe locul 2 în echipă după un sezon de perfecţionare reuşit la Racing Bulls.

Hadjar, neimpresionat de asistenţă, a vorbit despre “privilegiul” său de a concura acum alături de Max Verstappen, cvadruplul campion mondial olandez, vedeta mărcii de băuturi energizante, alături de care niciun coechipier nu a reuşit încă să se dezvolte.