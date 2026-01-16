Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier - Antena Sport

Echipa de Formula 1 Red Bull şi-a dezvăluit joi, la Detroit, fief-ul noului său partener Ford, noul monopost pentru sezonul 2026, alături de noul său pilot, francezul Isack Hadjar, relatează AFP.
Sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts veche de peste un secol, atenţia nu s-a mai îndreptat asupra trenurilor, ci asupra maşinilor de curse, în special asupra celor ale echipelor Red Bull şi Racing Bulls, ale căror noi modele au fost dezvăluite în faţa a câteva sute de invitaţi joi seara, cu mai puţin de două luni înainte de începerea sezonului Campionatului Mondial de Formula 1, în Australia (7 martie).
Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026
Pe scenă, ceremonia a căpătat un accent francez, cel al lui Laurent Mekies, managerul Red Bull din iulie 2025, apoi al lui Isack Hadjar, tânărul pilot parizian propulsat pe locul 2 în echipă după un sezon de perfecţionare reuşit la Racing Bulls.
Hadjar, neimpresionat de asistenţă, a vorbit despre “privilegiul” său de a concura acum alături de Max Verstappen, cvadruplul campion mondial olandez, vedeta mărcii de băuturi energizante, alături de care niciun coechipier nu a reuşit încă să se dezvolte.
You thought it was gonna be the same livery, didn’t you? 😜
🎨 @simonrdesigns#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/K0prVkTrWV
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026
Pilotul francez în vârstă de 21 de ani îşi face planuri pe termen lung cu Red Bull, intenţionând să “câştige încrederea echipei, să aibă performanţe bune şi să-şi prelungească contractul”, după cum a afirmat acesta.
Our 2026 livery 👉 Approved 👍#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/Y68kRRdD47
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026
Pe lângă câteva modificări estetice, se aşteaptă ca cele mai noi maşini de Formula 1 să respecte în principal noile reglementări tehnice care le vor face mai mici şi mai uşoare. Motorul, deja hibrid din 2014, se va schimba şi el, printr-o contribuţie sporită a energiei electrice şi utilizarea aşa-numiţilor combustibili “100% sustenabili”.
Red Bull, care până acum se bazase pe Honda, a riscat în 2023 să-şi dezvolte propriul motor pentru 2026 în parteneriat cu gigantul auto Ford, care îşi face astfel revenirea în F1, la douăzeci şi doi de ani de la ieşirea din “Marele Circ”.
Sezonul 2026 din Formula 1 va fi transmis în Universul Antena şi va începe cu Marele Premiu al Australiei, în perioada 6-8 martie 2026.
- Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile
- Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu
- Noile reguli. Dimensiuni și greutate reduse. Analiza lui Adrian Georgescu
- Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1
- Când își prezintă echipele din Formula 1 monoposturile pentru sezonul 2026? Calendarul complet