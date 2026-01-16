Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier - Antena Sport

Home | Formula 1 | Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier
VIDEO

Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier

Publicat: 16 ianuarie 2026, 10:15

Comentarii
Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier

Max Verstappen şi Isack Hadjar / Contul de X Red Bull

Echipa de Formula 1 Red Bull şi-a dezvăluit joi, la Detroit, fief-ul noului său partener Ford, noul monopost pentru sezonul 2026, alături de noul său pilot, francezul Isack Hadjar, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts veche de peste un secol, atenţia nu s-a mai îndreptat asupra trenurilor, ci asupra maşinilor de curse, în special asupra celor ale echipelor Red Bull şi Racing Bulls, ale căror noi modele au fost dezvăluite în faţa a câteva sute de invitaţi joi seara, cu mai puţin de două luni înainte de începerea sezonului Campionatului Mondial de Formula 1, în Australia (7 martie).

Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026

Pe scenă, ceremonia a căpătat un accent francez, cel al lui Laurent Mekies, managerul Red Bull din iulie 2025, apoi al lui Isack Hadjar, tânărul pilot parizian propulsat pe locul 2 în echipă după un sezon de perfecţionare reuşit la Racing Bulls.

Hadjar, neimpresionat de asistenţă, a vorbit despre “privilegiul” său de a concura acum alături de Max Verstappen, cvadruplul campion mondial olandez, vedeta mărcii de băuturi energizante, alături de care niciun coechipier nu a reuşit încă să se dezvolte.

Reclamă
Reclamă

Pilotul francez în vârstă de 21 de ani îşi face planuri pe termen lung cu Red Bull, intenţionând să “câştige încrederea echipei, să aibă performanţe bune şi să-şi prelungească contractul”, după cum a afirmat acesta.

Pe lângă câteva modificări estetice, se aşteaptă ca cele mai noi maşini de Formula 1 să respecte în principal noile reglementări tehnice care le vor face mai mici şi mai uşoare. Motorul, deja hibrid din 2014, se va schimba şi el, printr-o contribuţie sporită a energiei electrice şi utilizarea aşa-numiţilor combustibili “100% sustenabili”.

O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţiO femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
Reclamă

Red Bull, care până acum se bazase pe Honda, a riscat în 2023 să-şi dezvolte propriul motor pentru 2026 în parteneriat cu gigantul auto Ford, care îşi face astfel revenirea în F1, la douăzeci şi doi de ani de la ieşirea din “Marele Circ”.

Sezonul 2026 din Formula 1 va fi transmis în Universul Antena şi va începe cu Marele Premiu al Australiei, în perioada 6-8 martie 2026.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
Observator
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi”
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi”
12:17
VIDEODunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă
12:14
Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dipaj: “Văd lucrurile diferit”
11:50
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
11:49
Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit”
11:20
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee”
11:09
Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 3 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 4 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 5 Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”