Home | Formula 1 | Lewis Hamilton nu și-a putut explica de ce a ratat pole-ul în Marele Premiu al Ungariei: „Ceva s-a întâmplat”

Lewis Hamilton nu și-a putut explica de ce a ratat pole-ul în Marele Premiu al Ungariei: „Ceva s-a întâmplat”

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 18:31

Comentarii
Lewis Hamilton nu și-a putut explica de ce a ratat pole-ul în Marele Premiu al Ungariei: „Ceva s-a întâmplat

Lewis Hamilton, în MP al Ungariei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lewis Hamilton va pleca de pe poziția secundă în Marele Premiu al Ungariei, însă a fost la limită să obțină primul pole-position alături de Ferrari. După ce a fost la 12 miimi distanță de Lando Norris, britanicul n-a putut să explice motivul pentru care mașina sa nu a dat același randament în Q3, atunci când avea cel mai mult nevoie de ea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Calificările Marelui Premiu al Ungariei s-au încheiat cu Lando Norris obținând pole-position-ul pentru cursa de duminică, fiind urmat de Lewis Hamilton și Charles Leclerc. După finalul celor trei stinturi, piloții menționați anterior au mers în mod tradițional să dea interviuri „la cald”.

Ce a declarat Lewis Hamilton după calificările Marelui Premiu al Ungariei

Acolo, Hamilton a vorbit despre cum a ratat „la musață” șansa să plece de pe prima poziție în cursa de duminică, dar și despre legătura pe care o are cu circuitul Hungaroring.

În primul rând, felicitări lui Lando pentru pole. Am făcut o treabă extraordinară ca echipă întregul weekend, dar pur și simplu, dintr-un motiv oarecare, din momentul în care am ieșit pe circuit ceva s-a întâmplat. N-am putut să egalez performanțele din stintul anterior.

Știe toată lumea că Hungaroring e un circuit pe care îl iubesc, pe care mă simt foarte bine și pe care caut întotdeauna performanța.

Reclamă
Reclamă

Pot considera că pole-ul mi-a scăpat, pentru că am fost foarte rapid în calificări. În momentul în care am terminat turul fiind primul din grup care a ieșit de pe circuit, am încercat să nu încurc pe nimeni după aceea„, a spus septuplul campion mondial după cursă.

Cursa Marelui Premiu al Ungariei va avea loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lunăStagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alexandru Odaisiu, românul care a murit salvând un copil de la înec, ar putea da numele unei străzi din Italia
Observator
Alexandru Odaisiu, românul care a murit salvând un copil de la înec, ar putea da numele unei străzi din Italia
Cât costă un pahar de bere pe stadion în România și cum stăm față de Ungaria și Anglia! Comparația care îi va surprinde pe suporteri
Fanatik.ro
Cât costă un pahar de bere pe stadion în România și cum stăm față de Ungaria și Anglia! Comparația care îi va surprinde pe suporteri
18:31

Lando Norris, surprins că a reuşit primul pole de când a luat titlul! Ce a spus despre Ferrari
18:22

LIVE SCOREFarul – Corvinul 0-0. Echipa lui Sabău țintește prima victorie a sezonului. Denis Alibec, schimbat după 15 minute
18:09

Ce lovitură ar fi! PSG intră în cursă pentru transferul lui Rodri. Barcelona e și ea interesată
18:00

VIDEOLando Norris, pole-position în cursa Marelui Premiu al Ungariei! I-a „suflat” primul loc lui Hamilton în calificări
17:56

Lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău! Denis Alibec, înlocuit după doar 15 minute în meciul contra Corvinului
17:45

VideoProbleme pentru colegul lui Max Verstappen în calificările din Ungaria! S-a răsucit pe circuit
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 3 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 4 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 5 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 6 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial