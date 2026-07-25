Lewis Hamilton nu și-a putut explica de ce a ratat pole-ul în Marele Premiu al Ungariei: „Ceva s-a întâmplat”

Lewis Hamilton va pleca de pe poziția secundă în Marele Premiu al Ungariei, însă a fost la limită să obțină primul pole-position alături de Ferrari. După ce a fost la 12 miimi distanță de Lando Norris, britanicul n-a putut să explice motivul pentru care mașina sa nu a dat același randament în Q3, atunci când avea cel mai mult nevoie de ea.
Calificările Marelui Premiu al Ungariei s-au încheiat cu Lando Norris obținând pole-position-ul pentru cursa de duminică, fiind urmat de Lewis Hamilton și Charles Leclerc. După finalul celor trei stinturi, piloții menționați anterior au mers în mod tradițional să dea interviuri „la cald”.
Ce a declarat Lewis Hamilton după calificările Marelui Premiu al Ungariei
Acolo, Hamilton a vorbit despre cum a ratat „la musață” șansa să plece de pe prima poziție în cursa de duminică, dar și despre legătura pe care o are cu circuitul Hungaroring.
„În primul rând, felicitări lui Lando pentru pole. Am făcut o treabă extraordinară ca echipă întregul weekend, dar pur și simplu, dintr-un motiv oarecare, din momentul în care am ieșit pe circuit ceva s-a întâmplat. N-am putut să egalez performanțele din stintul anterior.
Știe toată lumea că Hungaroring e un circuit pe care îl iubesc, pe care mă simt foarte bine și pe care caut întotdeauna performanța.
Pot considera că pole-ul mi-a scăpat, pentru că am fost foarte rapid în calificări. În momentul în care am terminat turul fiind primul din grup care a ieșit de pe circuit, am încercat să nu încurc pe nimeni după aceea„, a spus septuplul campion mondial după cursă.
QUALIFYING CLASSIFICATION
Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9
— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
Cursa Marelui Premiu al Ungariei va avea loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
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