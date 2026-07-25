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Lando Norris, surprins că a reuşit primul pole de când a luat titlul! Ce a spus despre Ferrari

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iulie 2026, 18:31

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Lando Norris, surprins că a reuşit primul pole de când a luat titlul! Ce a spus despre Ferrari

Lando Norris, la interviul de după pole-ul din Ungaria / captura AntenaPLAY

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Lando Norris (26 de ani) a obţinut primul lui pole-position de când a cucerit titlul mondial. Pilotul lui McLaren l-a învins dramatic în calificări pe Lewis Hamilton. Dezamăgirea a fost uriaşă pentru Hamilton, care ar fi obţinut primul său pole-position de când a venit la Ferrari.

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Norris s-a arătat surprins, la interviul de după calificările care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, de faptul că a obţinut pole-ul. El a avertizat că duminică, atunci când va fi cursa, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, o aşteaptă o nouă zi grea pentru McLaren. A punctat însă că e foarte important să fii în pole la cursa de la Hungaroring.

Lando Norris, surprins că a obţinut pole-ul în Ungaria: „Sunt foarte fericit, a fost o luptă strânsă tot weekend-ul”

„(n.r: Primul pole-position în calitate de campion mondial în 2026) Da, mulţumesc. Sunt foarte fericit să fiu din nou în pole.

O sesiune de calificări foarte dificilă. Cei de la Ferrari au fost foarte rapizi.

A fost o luptă strânsă pe toată durata acestui weekend. Sunt foarte fericit să fiu în pole, pe un circuit în care e important să pleci din această poziţie.

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Am avut încrederepe toată durata zilei. Primele tururi din calificări n-au fost neapărat unele bune. Sunt un pic surprins să fiu pe primul loc, dar avem o maşină care poate livra o astfel de performanţă.

Sunt foarte mulţumit pentru mine şi pentru echipă, o echipă care a muncit foarte mult. Mâine urmează o zi foarte dificilă”, a declarat Lando Norris în interviul pe care i l-a luat fostul pilot de Formula 1 David Coulthard.

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